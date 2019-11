" Langkah tim sukses Win-Ap menggugat pencalonan Komjen Pol Mangku Pastika, mendapatkan angin segar. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof Dr Ibrahim menilai pencalonan cagub Mangku Pastika tidak sah. Pasalnya, cagub PDIP itu masih aktif di Polri.Ibrahim menjelaskan, dari aspek hukum keputusan KPUD Bali meloloskan persyaratan administratif Pastika tidak tepat. Begitu pula dengan rekomendasi Kapolri memberikan izin kepada Pastika untuk mencalonkan diri dalam Pilgub.UU No 32/2004, kata dia, tidak bisa dijadikan dasar acuan. Peraturan tersebut memang memperbolehkan seorang anggota TNI/Polri/PNS aktif mencalonkan diri dalam Pilkada. Mereka hanya diwajibkan mengundurkan diri dari jabatan fungsional dan struktural."Tapi ingat ranah hukum menganut asas lex specialis derogat lex universalis (peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang lebih umum)," terangnya.Lex specialis dalam kontes permasalahan ini, sambung dia, adalah UU No 2/2002 tentang Kepolisian. Sedangkan UU No 32/2004 bertindak sebagai lex universalis.UU No 2/2002 pasal 28 ayat (2) mengatur ketentuan anggota kepolisian RI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Sedangkan pada ayat 3 diatur bahwa anggota kepolisian RI dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian."Jadi pencalonan Pastika tidak sah karena dia masih tercatat sebagai anggota Polri aktif," tegasnya.Anggota KPU Pusat I Gusti Putu Artha mengatakan pelolosan persyaratan administarif Mangku Pastika mengacu pada persyaratan administarif yang diatur dalam UU 32/2004. Dalam hal ini, cagub PDIP tersebut telah memenuhi kualifikasi karena sudah mengundurkan diri dari jabatan fungsional dan struktural."Mengenai klausul peraturan dalam UU No 2/2002 itu urusan Kepolisian bukan KPU," ujarnya beberapa waktu lalu.

(hri)