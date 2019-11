- Ketua Pokja Logistik KPUD Bali Luh Gde Gayatri mengatakan proses tender logistik Pilgub sepenuhnya telah rampung. Tender tersebut meliputi pengadaan kartu pemilih, surat suara, tinta, dan formulir C.Sedangkan kebutuhan bilik suara dan kotak suara tidak dilakukan proses tender karena menggunakan logistik sisa pemilu 2004. Untuk daerah yang kekurangan akan diambilkan dari daerah lain yang memiliki kelebihan stok bilik suara dan kotak suara. "Jadi untuk logistik tinggal proses tanda tangan kontrak, pengerjaan, dan distribusi logistik saja," ujarnya di Kantor KPUD Bali, Rabu (11/6/2008).Dia memperkirakan pada tanggal 26 Juli mendatang segala kebutuhan logistik sudah siap didistribusikan ke kabupaten dan kota. Proses selanjutnya, KPU kabupaten dan kota tinggal melakukan proses sortir surat suara. "Tapi proses distribusi menunggu hingga H-3 pencoblosan," ujarnya.Langkah ini, sambung dia, diambil demi alasan keamanan logistik. "Untuk proses distribusi logistik kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian," tukasnya.Sementara itu, Humas KPUD Bali Ida Bagus Ludra ketika dihubungi mengatakan nominal tender total kebutuhan logistik Pilgub sekitar Rp 18,8 Milyar. Rinciannya, kartu pemilih Rp 1,539 juta, surat suara Rp 1.786.596 ribu, formulir C Rp 341.691 ribu, dan tinta Rp 167.676 ribu. "Pemenang tender kartu pemilih PT Intercity Kerlipan, surat suara PT Percetakan Bali, Tinta PT Sigma Utama, dan Formulir C PT Persada Pratama," terangnya.Proses pengerjaan kartu pemilih, kata dia, dilakukan dalam rentang masa 13 hari kerja. Surat suara selama 12 hari kerja, formulir C delapan hari kerja, dan tinta enam hari kerja. "Jadi kita perkirakan tanggal 23 Juli kartu pemilih sudah selesai dan logistik lain paling lambat tanggal 26 Juli mendatang," terangnya.Perlu diketahui, pemerintah Propinsi Bali menganggarkan biaya penyelenggaraan Pilgub sebesar Rp 34,7 Milyar. Rinciannya, Rp 11,7 Milyar untuk belanja pegawai, Rp 12 Milyar untuk belanja barang dan jasa, serta Rp 20 Milyar untuk operasional KPUD.

(uky)