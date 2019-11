- Pertarungan Pilgub Bali makin memanas. Pasalnya relawan pasangan I Gede Winasa-IGB Alit Putra (Win-Ap) dari Koalisi Bali Harmono (KBH) menemukan selebaran bertuliskan 'Winasa Maling Teriak maling'.Ketua Koalisi Bali Harmoni(KBH), I Putu Agus Swastika mengatakan, relawannya menemukan selebaran 'Winasa Maling Teriak Maling' di pelabuhan Gilimanuk, Melaya yang diedarkan oleh kelompok yang tidak dikenal."Relawan kami menemukan selebaran itu, tapi kita tidak tahu siapa yang mengedarkan selebaran itu. Pasti yang mengedarkan adalah lawan politik kita," ujar Swastika, Jum'at(13/6/2008).Menurut Swastika, black campaign kepada pasangan Win-Ap sudah sering dilakukan. Namun, pihaknya berusaha tidak membalas black campaign tersebut kepada lawan politik. Menurut dia, black campaign juga dilakukan pasangan kandidat saat melakukan simakrama(silaturahmi) ke Jembrana. Misalnya masalah dimensi keadilan soal pendidikan dan kesehatan."Winasa memberikan kebijakan sekolah dan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin dan bukan membuat jurang kepada yang miskin dan yang kaya," ujar Swastika.Perbedaan antara yang kaya dan yang miskin kata Swatika berada pada pajak. Menurut dia, yang kaya dikenakan pajak yang tinggi sedangkan yang miskin tidak dikenakan pajak. Misalnya warga miskin tidak dikenakan pajak sawah. Tapi, yang kaya dikenakan pajak tinggi dengan kepemilikan harta bergerak."Kalau pendidikan gratis itu adalah hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan 12 tahun, baru setelah lulus SMA bisa kompetensi. Jadi baik kaya maupun miskin berhak mendapatkan pendidikan 12 tahun, karena pendidikan hak dasarnya," ujar Swastika.

(uky)