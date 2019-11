- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) akan mengerahkan 6.000 massa dalam kampanye pasangan kandidat I Made Mangku Pastika-AA Puspayoga (Pasti-Yoga) di lapangan Dauh Waru, Jembrana, Kamis 3 Juli, besok.Ketua tim pemenangan pasangan Pasti-Yoga Jembrana, I Made Kembang Hartawan mengatakan, pengerahan massa PDIP di kandang Cagub Bali dari Koalisi Kebangkitan Bali (KKB), I Gede Winasa itu untuk menunjukkan kekuatan PDIP masih solid di Jembrana."Sebenarnya kita masih mampu mengerahkan massa lebih dari itu, tapi karena tidak enak dengan pasangan kandidat lain maka cukup 6000 massa saja," kata Kembang, Rabu (2/7/2008).Menurut Kembang, dalam kampanye di Jembrana itu, pasangan kandidat Pasti-Yoga dipastikan akan datang untuk memberikan semangat kepada kandidat yang diusung oleh PDIP.Menurut dia, pihaknya tidak akan melakukan show of force berlebihan dalam berbagai kampanye karena dari hasil survei tim independen, show of force hanya akan mempengaruhi pemilih sebanyak 13 persen saja. "Lebih baik melakukan pola door to door yang bisa mempengarui pemilih 27 persen," kata Kembang.Dalam putaran terakhir kampanye pasangan Pasti-Yoga itu kata Kembang, akan menyasar Jembrana dan Singaraja. Pasalnya, di daerah timur dan selatan sudah maksimal digarap oleh pasukan banteng. "PDIP sudah yakin akan menang dalam Pilgub Bali," tandasnya.

(uky)