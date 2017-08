Geledah Kantor First Travel, Bareskrim Sita Sejumlah Dokumen

JAKARTA – Penyidik Bareskrim Polri melakukan penyitaan barang berupa dokumen di kantor First Travel di kawasan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2017) malam.

"Geledah lancar, tidak ada masalah. Yang disita ini kaitannya dengan dokumen, itu kaitan dengan teknis," kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Hery Rudolf Nahak kepada wartawan, Jumat (11/8/2017).

Nahak mengatakan pihaknya juga akan melakukan penggeledahan kembali di beberapa kantor First Travel yang tersebar di beberapa tempat.

"Nanti kita mau sita lagi yang di tempat lain. Kita hari ini mau geledah lagi ada di Depok juga sama satu yang lain. Kita amankan dulu supaya tidak ada dokumen yang hilang," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Dirtipidum telah melakukan penangkapan terhadap Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan Direktur First Travel Anniesa Desvitasari Hasibuan di Kompleks Kementerian Agama Republik Indonesia di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Penangkapan keduanya terkait kasus penipuan dan penggelapan terhadap ribuan jamaah umrah yang dilakukan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Setelah ditangkap, pasangan suami istri ini langsung ditetapkan sebagai tersangka kemudian dijebloskan ke rutan Bareskrim. Pihak kepolisian tak menutup kemungkinan perihal adanya tersangka baru dalam kasus First Travel ini.

“Untuk calon tersangka baru bisa saja. Nanti dilihat peran masing-masing orang besar tidak," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, Jumat (10/8/2017).

