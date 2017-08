JAKARTA - Beasiswa Chevening atau Chevening Scholarships kembali membuka peluang beasiswa bagi mahasiswa internasional termasuk Indonesia.

Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Inggris tersebut khusus bagi kamu yang ingin melanjutkan studi ke jenjang magister (S-2). Beasiswa ini memungkinkan kamu kuliah gratis di berbagai universitas di Inggris.

Didanai melalui Foreign and Commonwealth Office, kamu akan diberi kesempatan mengejar studi S-2 selama satu tahun di Inggris. Beasiswa ini juga memberikan kamu banyak pilihan jurusan dan universitas.

Bila kamu beruntung dan terpilih, kamu akan mendapatkan biaya kuliah penuh dan biaya hidup. Selain itu, biaya kebutuhan lainnya juga disediakan.

Pelamar dari Indonesia juga bebas memilih program studi. Khususnya di bidang seperti Climate change, Economics, Energy, Finance, Foreign policy, Governance, Public sector management, Science, Technology, dan lainnya.

Untuk pilihan universitas antara lain University of London, University of Birmingham, University of Warwick, University of Cambridge, University of Oxford, dan deretan universitas berkualitas di Inggris lainnya.

Bila kamu berminat untuk lanjutkan studi di Inggris ini sebaiknya kamu catat persyaratan yang diajukan. Syarat-syarat itu antara lain memiliki gelar sarjana dengan minimum IPK 3,33 hingga 3,67, memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun, dan skor Toefl iBT minimal 79.

Pendaftaran secara daring dibuka sejak 7 Agustus hingga 7 November 2017. Batas pengajuan aplikasi beasiswa ini yakni pada 12 Juli 2018. Namun, untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengunjungi laman Chevening.

Selamat mencoba!