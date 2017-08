Dijual ke Negara ASEAN, Apa Perbedaan Mitsubishi Xpander Lokal & Ekspor?

TANGERANG - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) akan mengekspor small MPV Xpander mulai Februari 2018. Pasar yang akan dituju adalah negara-negara ASEAN, seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Lantas, adakah perbedaan spesifikasi antara Xpander untuk pasar lokal dengan ekspor? Executive General Manager MMC Marketing Division MMKSI Osamu Iwaba mengatakan, tidak ada perbedaan prinsip antara Xpander yang dipasarkan di Indonesia dengan pasar ekspor.

"Indonesia adalan inti dari pengembangan produk Mitsubishi Xpander. Semua produk yang dipasarkan di ASEAN akan diproduksi di Indonesia. Mesinnya tetap menggunakan 1,5 liter seperti di sini," terang Iwaba, beberapa waktu lalu.

Namun, lanjut dia, akan ada perbedaan strategi pemasaran antara Indonesia dengan tujuan ekspor lain karena kondisi di setiap negara berbeda-beda. Dalam hal ini, fitur akan menjadi perhatian dari Mitsubishi.

"Semua produk di negara lain akan menggunakan spesifikasi yang sama dengan Indonesia tapi kemungkinan akan ada penambahan fitur yang lain untuk menyesuaikan dengan pasar negara tersebut," terangnya.

Xpander dipersenjatai mesin 1,5 liter, MIVEC, DOHC, 16 valve, yang dapat memproduksi tenaga 105 ps pada 6.000 rpm dan torsi 141 nm pada 4.000 rpm. Untuk pasar Indonesia ada enam varian Xpander yang dipasarkan. Dua varian tertinggi yakni Sport dan Ultimate sudah dilengkapi beberapa fitur keselamatan, seperti brake assist, active stability and traction control, hill start assist, serta keyless operating system.

Xpander dipasarkan dengan harga, varian Ultimate Rp245,35 juta, Sport Rp237,15 juta, Exceed (AT) Rp224,95 juta, Exceed (MT) Rp214,55 juta, GLS Rp208,55 juta, dan GLX Rp189,05 juta, on the road Jakarta.