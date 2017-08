Ribuan Jamaah Umrah Tertipu First Travel, DPR: Kalau Izinnya Cepat Dicabut Korbannya Pasti Sedikit

JAKARTA – Polisi telah membongkar kasus penipuan ribuan jamah umrah dilakukan bos PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid kecewa kepada Kementerian Agama yang dinilai lamban mengatasi penipuan berkedok biro perjalanan umrah seperti First Travel.

Kemenag memang sudah mencabut izin First Travel karena dianggap ingkar janji. Sodik mengatakan, pencabutan izin itu terlambat karena sudah banyak warga yang tertipu promo ibadah umrah yang dilakukan travel tersebut.

"Padahal sekarang juga izinnya dicabut dan korbannya sudah puluhan ribu. Kalau dulu dicabut, korbannya pasti lebih sedikit. Ini yang saya sesalkan kenapa terlambat," ujar Sodik dalam diskusi live streaming Polemik SindoTrijaya: Mimpi dan Realita First Travel di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017).

Sodik mengatakan dirinya sudah pernah memprotes ke Kemenag atas pembiaran dugaan penipuan promo ibadah umrah dilakukan biro perjalanan. "Saya secara pribadi sudah ribut dengan Kemenag. Saya sudah warning," katanya.

Sebelum terungkapnya kasus dugaan penipuan dan pengelapan dana jamaah umrah oleh First Travel, Sodik mengaku, pihaknya sudah membahasnya agar Kemenag berhati-hati dengan biro perjalanan yang memiliki pola keuangan seperti First Travel.

"Hati-hati travel yang gunakan pola pengumpulan dana yang berujung korban," tambahnya.

Namun, menurutnya peringatan itu tidak serius ditanggapi Kemenag sehingga menimbulkan korban.

Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan bos First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka penipuan dan pengelapan dana jamaah umrah. Keduanya ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

