Indonesia, negeri yang indah dan mempesona. Negeri yang kaya akan alam flora dan fauna. Negeri yang berlimpah kebudayaan. Banyak suku bangsa yang berbeda dari Sabang sampai Merauke membuat ciri khas dan budaya suatu daerah berbeda dengan lainnya. Kata seorang diplomatik senior dari Timur Tengah, Indonesia adalah the miracle nation, negeri mukjizat, karena Indonesia mampu merajut berbagai perbedaan tanpa perpecahan. Indonesia adalah negeri yang diikat dengan keragaman suku, budaya, agama, entnis, namun mampu berdiri kokoh di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi.

Yang menjadi kekuatan terbesar bangsa Indonesia adalah toleransi dan gotong royong. Toleransi adalah energi yang merajut kebersamaan karena rasa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Gotong royong adalah semangat hidup bersama, bahu membahu dalam kesatuan yang utuh. Semangat hidup tersebut telah ada jauh sebelum Nusantara sebagai sebuah konsep politik lahir, yaitu sebelum terbentuknya negara bangsa pada 17 Agustus 1945.

Meski semangat hidup bersama telah ada ratusan tahun sebelumnya, namun hingga 72 tahun usia kemerdekaan RI, masih banyak tantangan kemerdekaan yang harus dituntaskan.

Ragam Tantangan

Saat ini, Indonesia sebagai rumah bersama tengah menghadapi berbagai cobaan. Kita meghadapi tantangan radikalisme, terorisme, intoleransi, anti-Pancasila, hingga tantangan di bidag penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan ekonomi serta kesejahteraan.

Tantangan radikalisme yang paling nyata adalah munculnya kelompok pengusung pemikiran-pemikiran radikal dimana kekerasan dianggap sebagai cara untuk menyuarakan kepentingan dan menyelesaikan masalah. Pemikiran radikalisme melahirkan sikap hidup intoleran bahkan terorisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada sisi yang lain, muncul juga kelompok organisasi keagamaan yang mengusung pemikiran anti-Pancasila sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk menertibkan ormas yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada sisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kita masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Berdasarkan indeks rule of law yang dirilis World Justice Project (2016), dari 113 negara, ranking penegakan hukum Indonesia menempati posisi 61 dengan skor 0.5. Sementara di tingkat regional ranking Indonesia adalah 9 dari 15 negara.

Alat ukur yang berpengaruh pada turunnya indeks penegakan hukum adalah keadilan dimana untuk penegakan keadilan Indonesia menempati posisi 92 dari 113 negara, pemenuhan hak-hak rakyat posisi 74 dari 113 negara, pemberantasan korupsi ranking 84 dari 113 negara, dan penegakan hukum ranking 80 dari 113 negara.

Untuk pemberantasan korupsi, menurut Transparency International Indonesia (TII), Corruption Perseption Index (CIP) atau indeks persepsi korupsi pada 2016 mempunyai skor 37 dari rentang O-100. Bandingkan pada tahun 2015 dimana CPI Indonesia ada di skor 36. Sementara skor tahun 2014 adalah 34. Artinya, dalam tiga tahun terakhir skor pemberantasan korupsi belum mengalami perubahan signifikan karena praktek korupsi juga ternyata masih tinggi karena pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK belum dilakukan secara menyeluruh dan dipandandang masih bersikap diskriminatif.

Selain tantangan di atas, tantangan yang juga masih terasa di usia 72 tahun kemerdekaan Indonesia adalah belum terpenuhinya janji kemerdekaan yaitu memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Meskipun fondasi ekonomi makro dinilai cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi belum sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Mari lihat pendapatan per kapita naik, tetapi ketimpangan orang kaya dan miskin tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2016, pendapatan per kapita adalah 3.700 dollar AS. Tetapi rasio ketimpangan (gini indeks) sebesar 0,39 yang menggambarkan masih tingginya tingkat ketimpagan ekonomi.

Sumber utama ketimpangan ekonomi dapat dilihat dari ketimpangan penguasaan lahan dan tanah. Kurang lebih ada 4,5 juta jiwa rakyat yang tidak memiliki akses terhadap lahan. Begitu juga ada 13,5 juta kepala keluarga tidak memiliki hunian. Dilihat dari perkembangan usaha mikro, memang usaha mikro mendominasi 91% dari total usaha tetapi nilainya hanya 6%. Faktor yang lain juga ada pangsa pasar modern terus naik dari 25,2% (2002) menjadi 44,2% (2011) sementara pasar tradisional semakin menyusut. Hal yang juga terasa adalah ketidakadilan dalam pasar tenaga kerja/kesempatan usaha, lemahnya nilai rantai diantara sektor usaha, serta permasalahan konektivitas dan ketimpangan infrastruktur. Semua faktor tersebut telah melahirkan angka pengangguran mencapai 7 juta jiwa di 2017.

Ketimpangan ekonomi juga dapat dilihat dari data simpanan perbankan nasional tahun 2016. Simpanan yang lebih dari Rp 5 miliar mencapai nilai simpanan Rp 2.433 triliun (47,6%) dengan jumlah rekening yang dimiliki penduduk Indonesia hanyalah 88.000 rekening atau setara dengan 0,04% dari seluruh rekening. Untuk simpanan Rp 1 miliar – Rp 5 miliar mempunyai nilai simpanan Rp 851 triliun (16,6%) dengan jumlah 411.000 rekening (0,19%), simpanan Rp 100 juta – Rp 1 miliar mempunyai nilai simpanan Rp 1.112 triliun (21,7%) dengan jumlah rekening 3,9 juta (1,79%). Sedangkan simpanan dibawah Rp 100 juta mempunyai nilai simpanan Rp 724 triliun (14,1%) dengan jumlah rekening 212 juta atau setara 97,98%). Data perbankan ini menunjukan bahwa ketimpangan dilihat dari jumlah simpanan perbankan masih didominasi oleh 97,8% rekening rakyat yang mempunyai rakyat nilai simpanan di bawah Rp 100 juta. Sedangan yang kaya dengan nilai simpanan di atas Rp 5 miliar hanya 0,19 rekening tetapi menguasai nilai simpanan perbankan sebesar 47,6%.

Lalu di tengah hiruk pikuk merayakan 72 tahun kemerdekaan Indonesia, sudahkan makna kemerdekaan terasa di usia 72 tahun kemerdekaan? Seolah kemerdekaan yang kita jalani masih sebatas kemerdekaan seremonial, hanya sebatas mengenang peristiwa peperangan dan perjuangan para pahlawan yang gugur merebut dan mempertahankan kemerdekaan, naun belum menyentuh persoalan kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyat.

Kemerdekaan bukan sekadar ujaran jargon, tetapi sebuah makna yang luhur akan hakikat kebebasan sebagai sebuah bangsa. Kemerdekaan bukan sekadar lepas dari belenggu penjajahan, tetapi lepas dari jeretan kemiskinan, pengangguran, perpecahan, dan kekerasan. Makna kemerdekaan juga adalah menegakkan hak-hak rakyat kecil, mereka yang lemah secara ekonomi dan status sosial, menegakkan keadilan dan penegakan hukum tanpa diskriminasi. Makna kemerdekaan juga adalah membebaskan bangsa dari praktek koruptif yang merugikan keuangan negara.

Dilihat dari ragam tantangan yang dihadapi bangsa, maka 72 tahun usia kemerdekaan belum sepenuhnya mendekatkan rakyat dengan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Namun hal itu bukanlah alasan untuk bekerja keras mencapai makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Semoga di usia 72 tahun kemerdekaan akan ada perubahan yang signifikan ke depan untuk menunaikan janji suci kemerdekan. Dirgahayu RI ke-72 tahun. Merdeka!

Penulis: Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono

