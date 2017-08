JAKARTA – Sebuah video suasana ibadah salat di suatu musala sempat menjadi viral di media sosial. Pasalnya dalam pelaksanaan salat tersebut, seorang pria berpenampilan sangar bertindak sebagai imam. Namun siapa sangka, suara pria tersebut sangat merdu hingga bikin khusyuk.

Video yang diunggah oleh akun Youtube Dakwah Harian tersebut menampilkan seorang pria berambut gimbal khas raeggae menjadi imam untuk tujuh makmum. Saat itu si pria berpakaian baju kaus dan celana jins agak ketat berwarna hitam.

Saat memulai bacaan Surah Alfatihah, suara merdu sang imam keluar dan terdengar di seisi musala. Setelahnya pria tersebut melafalkan Surah Al Jumuah dengan irama yang cukup enak didengar.

Dalam keterangan yang ditulis pemilik akun, sang imam memiliki nama Cupink Topan Putra Tidore, seorang aktor laga. Pria yang disebut berasal dari Maluku itu diketahui merupakan seorang hafiz. Tidak tanggung-tanggung, Cupink mampu menghafal 30 juz Alquran. Masya Allah!

"Gayanya seperti Bob Marley, tapi suaranya bagus," tulis akun tersebut.

Video ini setidaknya mengingatkan kita pada pepatah lama Eropa, 'Dont judge the book by its cover'. Jangan menilai seorang dari penampilannya. Kini video sang aktor laga sekaligus hafiz telah menghebohkan jagat maya.

