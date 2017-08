TKW Asal Sukabumi Berlumur Darah, Disnakertrans Jabar Belum Terima Laporan

BANDUNG – Sebuah foto seorang perempuan dengan mulut berlumuran darah menjadi viral di media sosial. Di foto tersebut, terlihat seorang wanita tengah baya berkerudung biru menangis, dengan sobekan di bagian bibir yang berlumur darah.

Dalam keterangan dari tulisan di media sosial tersebut, perempuan dalam foto tersebut ialah Nenih Rumiyati, seorang warga Kampung Pasir Pogor, RT 09 RW 02, Desa/Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Dirinya diketahui merupakan salah seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Jawa Barat yang bekerja di Arab Saudi.

Nenih diduga mengalami penyiksaan oleh majikannya. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan foto yang ditulis oleh salah seorang netizen.

Dari penelusuran informasi terhadap Nenih, dirinya sudah bekerja selama 10 tahun di Arab. Belakangan diketahui kontrak Nenih diperpanjang oleh majikannya. Namun, diketahui selama perpanjangan kontrak tersebut, sudah tiga tahun pula Nenih tidak mendapatkan gaji.

Selain tidak menda‎patkan bayaran, Nenih juga kerap mendapatkan perlakukan yang tidak mengenakan dari sang majikan.

Ketika dihubungi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan, menyebutkan dirinya belum mengetahui informasi tersebut.

"Segera saja laporkan ke dinas di wilayah. Saya baru mengetahui malahan," katanya kepada Okezone, Senin (14/8/2017).

Ferry menyarankan pihak keluarga Nenih untuk melaporkan hal tersebut ke Disnakertrans setempat.

Berikut tulisan yang di-posting di media sosial tersebut:

"‎Asslamualaikum khusus bt tmn2 ku yg ad di saudi tolong bantu laforin k maktab/KBRI krna ttngga saya lgi ada kesulitan ga bisa plng dri thn 2008/2017 skrng blm bisa plng krna d tahan sm mjkn ini nama mjkn ny Muhammad serag no rumah 08 kota taif (+966538372772 ini no tlp yg ngasih fto dan kabr k indo tolong bantu ya demi tmn kita se indonesia mksih seblm ny oh lupa nama korban‎NENIH Rusmiyati bin bp eman

Kp.pasir pogor

Desa.ci cantayan

Kecamatan.ci cantayan

Kbupaten sukabumi

Jawa barat

## Saya cuma bantu share.”

