WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) kembali memperingatkan Korea Utara (Korut) untuk tidak melakukan provokasi dengan menembakkan rudalnya ke Guam. Menteri Pertahanan AS, James Mattis mengatakan, rudal yang ditembakkan Korut ke Guam akan menjadi sebuah deklarasi perang terbuka bagi AS.

“Jika mereka menembak ke wilayah AS, keadaan itu dapat meningkat menjadi perang dengan cepat,” kata Mattis sebagaimana dikutip dari RT, Selasa (15/8/2017). Namun, dia menambahkan, jika rudal yang ditembakkan Korut tidak membahayakan atau mendatangkan ancaman langsung, maka keputusan selanjutnya akan diserahkan pada Kongres dan presiden AS.

"Perang tergantung pada presiden, dan mungkin sampai ke Kongres. Intinya kami akan membela negara ini dari serangan," ujarnya.

Sebelumnya, Pimpinan Kepala Staf Gabungan Militer AS, Jenderal Joseph Dunford mengatakan, Washington siap menggunakan kekuatan penuh jika diprovokasi oleh Korut. Jenderal Marinir berusia 61 tahun itu kini tengah melakukan perjalanan ke Asia untuk mengumpulkan dukungan bagi aksi AS terhadap Korut.

Kantor berita Korut, KCNA melaporkan, Kim Jong-un telah memberikan pengarahan terkait rencana serangan terhadap Guam. Pemimpin Korut itu disebut tengah meninjau rencana jangka panjang bersama dengan pejabat-pejabat di level komando di tengah inspeksi ke Pasukan Strategis Korut yang bertanggung jawab untuk peluncuran rudal.

Kim juga mendesak Washington untuk mengambil pilihan yang tepat dan menghindari konfrontasi dengan negaranya. Diktator muda itu meminta pemimpin AS untuk menurunkan ketegangan yang saat ini sedang berada di titik tertinggi.

“Amerika Serikat, yang pertama kali membawa sejumlah peralatan nuklir strategis ke dekat kita, pertama-tama harus membuat keputusan yang tepat dan menunjukkan melalui tindakan jika mereka ingin mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea serta mencegah bentrokan militer yang berbahaya,” ujar Kim.

