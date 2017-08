Sukurin... Empat Pria India Ditangkap karena Bocorkan Episode 'Game of Thrones'

MUMBAI – Polisi India menangkap empat orang yang diduga membocorkan sebuah episode serial televisi populer “Game of Thrones” sebelum episode tersebut ditayangkan.

Tiga dari empat tersangka adalah karyawan Prime Focus Technology, sementara seorang lainnya diketahui sebagai mantan karyawan perusahaan tersebut. Prime Focus yang berbasis di Mumbai adalah perusahaan yang menyimpan dan memproses serial televisi itu sebelum ditayangkan di laman streaming India, Hotstar.

Para tersangka membocorkan episode keempat dari season ketujuh “Game of Thrones” beberapa hari sebelum ditayangkan pada 4 Agustus. Mereka ditangkap setelah Prime Focus mengajukan laporan ke polisi.

"Kami menyelidiki kasus tersebut dan telah menahan empat orang untuk publikasi ilegal episode keempat dari season tujuh," kata Wakil Komisaris Polisi, Akbar Pathan sebagaimana dilansir BBC, Selasa (15/8/2017).

Akbar menambahkan, keempat tersangka akan dituntut dengan tuduhan tindak kriminal pelanggaran kepercayaan dan kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Mereka akan ditahan sampai 21 Agustus.

Serial fantasi “Game of Thrones” yang diadaptasi dari novel laris karya George R.R. Martin itu telah mencetak rekor sebagai acara yang paling sering dibajak sepanjang sejarah televisi. Dalam beberapa tahun penayangannya, “Game of Thones” telah mengalami beberapa kali kebocoran.

Kebocoran terakhir terjadi baru-baru ini saat sekelompok peretas mengklaim telah mencuri 1,5 terabytes dari HBO data termasuk episode serial “Room 104” dan naskah dari episode “Game of Thrones”. Penangkapan kali ini tidak ada hubungannya dengan peretasan tersebut.

(dka)