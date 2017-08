Kunjungi Jepang Akhir Agustus, PM Inggris Dongkrak Kerjasama Keamanan Kedua Negara

LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May, dijadwalkan akan mengunjungi Jepang pada akhir Agustus. Agenda kunjungan May membawa misi meningkatkan kerjasama keamanan dan perdagangan antara kedua negara.

Rencananya, PM May akan bertemu dengan PM Jepang, Shinzo Abe. Agenda pertemuan May lainnya adalah dengan Kaisar Akihito .

Kantor PM May menyebut, selama kunjungan tiga hari, yaitu pada 30 Agustus sampai 1 September, ia akan membahas kerjasama pertahanan dan keamanan, serta peluang perdagangan dan investasi dengan Negeri Sakura.

"Kunjungannya diharapkan mencakup berbagai isu bilateral dan regional, termasuk bekerja sama untuk mendukung sistem internasional berbasis peraturan dan mempromosikan nilai-nilai perdagangan bebas dan demokrasi," kata Juru Bicara, Kantor PM May sebagaimana dilansir Politics Home Selasa (15/8/2017).

PM May akan didampingi delegasi pemimpin industri dan bisnis dari Negeri Ratu Elizabeth. “Tujuannya, untuk menunjukkan kekuatan bisnis Inggris serta kepercayaan diri dalam hubungan kerjasama ekonomi Inggris-Jepang seiring keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan potensi pertumbuhan di masa depan,” imbuh sang juru bicara.

Ini adalah kunjungan pertama Theresa May ke Jepang sebagai perdana menteri. Sebelumnya, PM May telah tiga kali bertemu dengan PM Abe. Kedua perdana menteri pernah bertemu dalam forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 2016.

Pertemuan kedua mereka berlangsung di kediaman resmi PM May saat PM Abe berkunjung ke Inggris, April lalu. Kala itu, keduanya membahas berbagai persoalan internasional, termasuk isu terkait Korea Utara (Korut). Mengikuti sikap berbagai negara di dunia, Inggris mulai bersiaga mengingat ancaman perang nuklir antara Amerika Serikat (AS) dan Korut kian meningkat.

Dalam pertemuan dengan PM Abe tersebut, PM May menyebut, negara pimpinan diktator muda, Kim Jong-un itu telah menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan global. Sepakat dengan pernyataan May, PM Abe kemudian berjanji untuk bekerjasama dengan Inggris dalam menghentikan program nuklir Korut.

Sementara itu, pertemuan terakhir mereka yaitu dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) Grup 20 (G-20) ke-12 di Hamburg, Jerman, Juli lalu.

