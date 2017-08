Novel Kecewa kepada Polri, Wakapolri: Ya Tidak Apa-Apa!

JAKARTA - Polri menganggap wajar atas sikap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, yang kecewa usai diperiksa terkait kasus penyiraman air keras di Singapura.

"Ya tidak apa-apa, wajar kecewa itu sebagai manusia yang investigasi belum terungkap tuntas," kata Wakapolri Komjen Syafruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).

Lewat tim kuasa hukumnya, Novel mengungkapkan rasa kekecewaannya tersebut. Apalagi, Polri juga telah membuka saksi-saksi kunci dalam kasus penyiraman air keras ke publik. Padahal, saksi kunci tersebut seharusnya dilindungi oleh polisi.

Novel juga menganggap Polri terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam kasusnya. Selain itu, Novel mengaku pernah diberi tahu oleh anggota Densus 88 Antiteror yang melakukan investigasi dan menemukan indikasi kuat terhadap seorang pelaku. Foto orang yang diduga pelaku tersebut juga telah dikirimkan kepada Novel.

Syafruddin menilai sikap kekecewaan yang ditunjukkan Novel juga kerap dilakukan orang lain yang kasusnya tak kunjung terungkap.

"Semua bukan hanya Novel, banyak korban-korban," ucap dia.

Mantan ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu menegaskan bahwa Polri telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap dalang di balik teror terhadap Novel. Jenderal bintang tiga itu mengklaim perkembangan kasus Novel sudah semakin bagus semenjak dilakukannya kerja sama antara KPK dan Polri.

"Novel sudah semakin bagus perkembangannya Anda bisa ikuti. Saya rasa keseriusan Polri, keseriusan KPK sendiri yang sudah bergabung dalam satu tim dengan Polri. Ya kita lihat hasilnya," pungkasnya.

(wal)