Rencana Teroris di Jakarta, Valentino Rossi Menyerah, dan Pernyataan Perang Korut

Bagi Anda yang terlewatkan menyimak berita hot Okezone, Selasa (15/8/2017) kemarin, tidak usah khawatir. Berikut berita terpopuler.

1. Terduga Teroris di Bandung Berencana Serang Istana Negara & Mako Brimob pada Akhir Agustus

Tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Mabes Polri mengamankan lima terduga teroris di Kampung Jajaway, Antapani, Kota Bandung.

Mereka diamankan dari sebuah rumah kontrakan. Satu di antara mereka merupakan wanita, sisanya laki-laki.

2. Rossi: Peluang Jadi Juara Dunia MotoGP 2017 Semakin Berat!

Peta persaingan di MotoGP 2017 membuat sejumlah pembalap berusaha mendulang poin maksimal di setiap seri balapan. Seri ke-11 yang telah berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, telah mendapatkan sang juara baru yakni pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez.

Dalam race tersebut, pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, harus puas finis di posisi ketujuh. Rider berjuluk The Doctor itu tertinggal 8,995 detik dari Marquez.

3. Menhan AS: "Jika Korut Tembakkan Rudal, Itu Berarti Pernyataan Perang!"

Amerika Serikat (AS) kembali memperingatkan Korea Utara (Korut) untuk tidak melakukan provokasi dengan menembakkan rudalnya ke Guam. Menteri Pertahanan AS, James Mattis mengatakan, rudal yang ditembakkan Korut ke Guam akan menjadi sebuah deklarasi perang terbuka bagi AS.

Sebelumnya, Pimpinan Kepala Staf Gabungan Militer AS, Jenderal Joseph Dunford mengatakan, Washington siap menggunakan kekuatan penuh jika diprovokasi oleh Korut.

4. Indonesia U-22 vs Thailand U-22 Berakhir 1-1 di Shah Alam Stadium

Timnas Indonesia U-22 memulai kampanye mereka di ajang SEA Games 2017 dengan hasil imbang. Melawan Thailand di laga perdana Grup B di Shah Alam Stadium, Selangor, Malaysia, armada Luis Milla menahan imbang Tim Gajah Perang dengan skor 1-1.

Blunder kiper Kartika Ajie di menit 14 dimanfaatkan Thailand dengan baik. Chaiyawat Buran membawa Thailand unggul 1-0. Beruntung sepakan penalti Setiawan David di menit 60 mengamankan raihan satu poin bagi Indonesia. Indonesia pun masih memiliki empat laga lagi di Grup B setelah laga ini.

5. Blakblakan, Ini Kesaksian Lengkap Ahok yang Terungkap di Sidang Buni Yani

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok absen hadir sebagai saksi fakta dalam sidang dengan terdakwa Buni Yani karena sakit. Tapi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan kesaksian tertulisnya untuk dibacakan dalam sidang kasus pelanggaran UU Informasi Transaksi Eelektronik (ITE) di Gedung Arsip, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam keterangannya dibacakan jaksa penuntut umum (JPU), sedikitnya ada 13 poin kesaksian Ahok yang diambil berdasarkan berkas acara pemeriksaan (BAP) saat dia diperiksa penyidik Polda Metro Jaya.

