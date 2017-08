Wah! Monumen Peringatan di Ukraina Ketahuan Contek Karakter Game Diablo III

KIEV - Sebuah monumen peringatan yang didirikan untuk prajurit Ukraina yang gugur dalam konflik di Ukraina timur mendapat sorotan dari Rusia dan warganet. Pasalnya, monumen tersebut menampilkan sebuah pedang raksasa tertancap di peta Rusia dan gambar sosok yang mirip dengan karakter dalam game komputer Diablo III.

Pedang yang menancap di peta Rusia dalam monumen peringatan itu memicu reaksi keras Wakil Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Parlemen Rusia, Franz Klintsevich. Dia menyebut monumen yang didirikan di pinggiran kota Kiev itu sebagai “kombinasi langka kebencian dan ketidaksopanan” serta menunjukkan tidak ada rasa sedih di pihak Ukraina.

Perhatian warganet juga tertuju pada gambar malaikat di bagian bawah monumen tersebut. Karakter malaikat itu tampak memegang pedang dan tameng dengan sayap berwarna biru dan kuning seperti bendera Ukraina.

"Ini adalah gambar malaikat pelindung tentara kita dengan pedang yang melindungi pahlawan kita yang membela negara dari musuh," kata juru bicara organisasi veteran Operasi Antiteroris (ATO) Ukraina, Yevgeny Yarantsev sebagaimana dilansir RT, Kamis (17/8/2017).

Namun, setelah diamati lebih teliti, gambar malaikat pada monumen itu memiliki kemiripan yang mencolok dengan Tyrael, karakter Malaikat Besar Keadilan dalam game fantasi populer Diablo III. Warganet pun ramai-ramai membandingkan kedua gambar tersebut di media sosial. Dilaporkan, pembuat monumen itu tidak hanya meniru gambar karakter dalam game itu, tetapi juga latar belakang yang menyertainya.

PC game "DiabloIII" @diablo of @Blizzard_Ent and monument to the "warriors of the Antiterrorist Operation" against #Russia in Ukraine, Kiev😂 pic.twitter.com/gjPJzqIENq— Dimon 🇺🇿 Tashkent (@lfc_dimon) August 16, 2017