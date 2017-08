Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo: 17 Agustus Momentum Kerja Bersama Wujudkan Cita-Cita Kemerdekaan

JAKARTA - Hari kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia sebuah momen bagi segenap elemen bangsa untuk bersatu mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Begitulah pesan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat memimpin upacara bendera di DPP Partai Perindo memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Republik Indonesia.

"17 Agustus ini momen introspeksi, mari kita bekerja bersama mewujudkan cita-cita kemerdekaan,” kata Hary Tanoe, Kamis (17/8)

Dalam kesempatan tersebut, Hary Tanoe mengajak segenap elemen bangsa, seluruh masyarakat untuk bersatu padu. Sebab, tanpa persatuan sulit mewujudkan Indonesia kuat dan kokoh.

Sebagai anak bangsa, lanjut HT, merupakan sebuah kewajiban untuk memenuhi cita-cita kemerdekaan. "Perindo hadir mengawal NKRI mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bukan hanya bangsa Indonesia yang merdeka, tapi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur," tegas Hary Tanoe.

Di dalam pembukaan UUD 1945, lanjutnya telah dijelaskan tujuan NKRI dibentuk adalah untuk bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur.

Elemen kedua, lanjutnya adalah dibentuknya pemerintahan mewakili rakyat Indonesia mengelola NKRI dengan tugasnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Disebutkan juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan yang keempat keterkaitan NKRI di luar negeri, ikut ambil bagian dalam menjaga ketertiban dunia.

Elemen yang ketiga adalah fondasi ideologi yg mrupakan pijakan didalam berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dengan lima silanya.

Kepada kader, HT berpesan agar gigih berjuang membangun kesejahteraan masyarakat bawah di seluruh daerah. “Kita berjuang bagi masyarakat menengah ke bawah. Mereka harus menjadi produktif ikut membangun bangsa, agar cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terwujud,” ungkapnya

Hary mengatakan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, membutuhkan kerja keras. Pendapatan per kapita minimal US$ US$ 12.000. Artinya, harus naik tiga kali lipat dari saat ini.

Dia mengingatkan kepada seluruh kader, bahwa Perindo hadir untuk melayani bangsa, bukan dilayani. “Kita berjuang mewujudkan cita-cita NKRI, tidak ada jalan lain kecuali melalui partai politik yang mempengaruhi jalannya eksekutif, legislatif, yudikatif," ungkapnya

Serentak di Seluruh Indonesia

Upacara bendera yang dihadiri oleh para pengurus DPP, Ketua Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo, Ketua Pemuda Perindo Effendi Syahputra, Ketua LBH Perindo Ricky Margono, Kuntum Khairu Basa Ketua Umum DPP GRIND Perindo, Adin Denny Ketua Rescue Perindo tersebut berlangsung khidmad.

Dalam memperingati hari kemerdekaan, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo dan organisasi sayap Perindo di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota juga melakukan upacara bendera. Selain itu ada berbagai kegiatan yang memeriahkan peringatan 17 Agustus tersebut. Mulai dari panjat pinang di Papua, hingga upacara bendera diatas situ 7 muara ondok Benda, Kecamatan Pamulang.

Kegiatan berlangsung unik, lantaran seluruh peserta upacara berada di danau mengenakan rompi pelampung, dan membawa bendera merah putih untuk dikibarkan pada tiang yang terpancang di tengah-tengah Situ.

Ketua DPD Rescue Perindo Tangsel, Dian Wiryawan menuturkan, upacara di atas Situ 7 Muara merupakan bentuk kesadaran nasionalisme, sekaligus mengkampanyekan agar masyarakat luas dapat bersatu menjaga kelestarian Situ yang ada.

"Upacara mengapung di hari kemerdekan RI ini adalah wujud kepedulian kami agar Pemerintah dapat memerdekakan Situ dari segala kepentingan pihak-pihak yang ingin merusak alam lingkungan Situ," katanya.

(ulu)