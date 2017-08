HARI MERDEKA - Kisah Pangeran Sambernyawa, Pahlawan di Lereng Lawu yang Bikin Pusing VOC

KARANGANYAR - Sapto Tirto Pablengan, nama itu tak asing di telinga masyarakat Karanganyar dan sekitarnya. Sapto Tirto Pablengan merupakan tujuan wisata berupa tujuh mata air dalam satu tempat di Jalan Tentara Pelajar Joko Songo, Pablengan, Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tapi siapa sangka, ada sejarah besar berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia di sana.

Suasana wisata tujuh mata air Sapto Tirto Pablengan yang berjarak sekira 3 Km dari pusat kota Karanganyar terlihat sepi hari itu. Meski loket pintu masuk Sapto Tirto Pablengan dibuka, tidak terlihat satu pun pengunjung di lokasi wisata tersebut. Warung-warung makan serta toko oleh-oleh di sana juga terlihat tutup. Hanya beberapa warga lokal yang tampak hilir mudik.

Di lokasi seluas 1 hektare tersebut, terdapat tujuh bangunan ditambah satu bangunan baru. Jarak antara satu bangunan dengan bangunan lainnya 5 meter sementara yang paling jauh adalah 13 meter.

Sapto Tirto Pablengan yang berada di lereng Gunung Lawu itu, terdapat beberapa mata air yang dipercaya sebagian masyarakat memiliki khasiat. Beberapa mata itu masing-masing air mati, air hangat, air kesakten, air hidup, air soda, air urus-urus, serta air bleng. Di balik itu, Sapto Tirto Pablengan ternyata dahulunya benteng terakhir Raden Mas Said atau dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa Mangkoenegoro I dalam melawan kolonial Belanda (VOC).

Wardoyo, warga Matesih mengatakan, Sapto Tiro Pablengan ini merupakan salah satu benteng pergerakan pangeran Praja Mangkunegaran dalam melawan penjajah. Julukan Pangeran Sambernyawa sendiri diberikan perwakilan Belanda, karena tentara mereka banyak yang mati setiap kali berhadapan dengan Raden Mas Said.

"Kesaktian Raden Mas Said ini mampu menggetarkan Belanda kala itu. Karena di setiap pertempuran melawan pasukan pimpinan RM Said, tentara Belanda banyak yang mati. Oleh salah satu perwakilan Belanda kala itu menjuluki RM Said sebagai Pangeran Sambernyawa," papar Wardoyo mengawali ceritanya pada Okezone.

Pangeran Sambernyawa sangat peduli dengan pasukannya. Kala itu, jumlah pasukan Pangeran Sambernyawa hanya 24 orang. Meski sedikit, soal kemampuan mereka tak perlu diragukan lagi. Pasukan Pangeran Sambernyawa siap bertempur di segala medan.

Awalnya Pangeran Sambernyawa menggembleng pasukan di wilayah Desa Laroh, Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian berpindah ke lokasi yang saat ini dikenal dengan nama Sapto Tirto Pablengan. Di lokasi baru, jumlah pasukan Pangeran Sambernyawa terus berkembang hingga mencapai 300 orang lebih yang setia dan mendukung perjuangannya.

Kekuatan pasukan Pangeran Sambernyawa diyakini tidak hanya karena rutin latihan fisik, tapi juga pengaruh mata air kasekten (kesaktian) di area Sapto Tirto Pablengan. "Konon kesaktiannya dan juga pasukannya digembleng di sana dan menggunakan salah satu sumber mata airnya yang tentunya juga atas kehendak Allah SWT," jelas Wardoyo.

Tak hanya kuat fisiknya, Pangeran Sambernyawa juga andal menggelorakan semangat pasukan. Semboyannya yang terkenal "Tiji Tibeh" - kependekan dari mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh- yang memiliki arti gugur satu, gugur semua, sejahtera satu, sejahtera semua, terbukti ampuh menjadi pemicu semangat para prajuritnya.

Jauh sebelum masa perang gerilya digelorakan, strategi perang Pangeran Sambernyawa terbukti ampuh membuat pasukan VOC kocar-kacir. Dalam beberapa literatur sejarah menuliskan ilmu perang Pangeran Sambernyawa adalah 'dhedemitan, weweludhan, jejemblungan' yang artinya tidak menampakkan diri saat musuh terlihat kuat, menyerang ketika musuh lengah dan secepatnya menyembunyikan diri.

Berkat taktik itu, Pangeran Sambernyawa selalu berhasil lolos dari pasukan VOC. Sementara benteng pertahanan Pangeran Sambernyawa adalah rasa cinta masyarakatnya yang secara sukarela menjadi pagar hidup bagi pemimpin yang mereka hormati. Meski akhirnya benteng terakhir Pangeran Sambernyawa itu luluh lantak oleh tentara Belanda.

Apa yang diterapkan Pangeran Sambernyawa ternyata dilanjutkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan cara bergerilya saat melawan penjajah, hingga akhirnya Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan penuh.

(ris)