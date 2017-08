Lady Biker Ini Ceritakan Sensasi Mengendarai All New R15

ADA cerita lain saat berlangsungnya event balap Asia Road Racing Championship (ARRC) 2017 di Sentul pecan lalu. Yamaha berkesempatan melakukan Victory Lap di sela-sela aktivitas balapan. Tapi yang menarik, diantara 20 orang rombongan tersebut ada satu orang wanita yang ikut mengendarai motor berteknologi VVA, Yamaha All New R15.

Yuli Suryani, Lady Biker asal Depok ini menceritakan pengalamannya mengendarai All New R15. Bagi dia yang sebelumnya menggunakan moped, berkendara dengan All New R15 terasa jauh lebih bertenaga. Dia tergabung dengan rombongan Victory Lap yang terdiri dari komunitas R15, konsumen booking online All New R15 dan dipimpin langsung President Director PT Yamaha Indonesia Motor Mfg (YIMM), Minoru Morimoto.

“R15 baru emang enak banget buat diajak jalan. powernya terasa besar sama handlingnya enak banget. Karena suspensinya memang sudah upside down ya jadi dibawanya jauh lebih stabil. Ini pengalaman pertama kali bawa motor di sirkuit Sentul. Tapi karena cuma victory lap jadi nggak sampe miring-miring bawanya,” ujar perempuan yang juga anggota komunitas Depok R15 Owner ini penuh semangat.

Danz, salah satu konsumen booking online juga sependapat denganYuli. Dia menjadikan motor sport 155cc ini sebagai kendaraan hariannya. Menempuh rute Bojong Gede – Daan Mogot dengan jarak tempuh rata-rata 65 km setiap harinya, dia tetap merasa nyaman di jalan. Hal ini dijelaskannya karena dukungan suspense serta rangka delta box Yamaha yang telah teruji.

“Untuk aktivitas harian nyaman banget handlingnya. Perpindahan gear juga halus. Fungsi assist & slipper clutch bener-bener terasa. Meskipun jarak jauh pulang pergi Bojong Gede ke Daan Mogot ngga bikin pegel,” tutup Danz mengakhiri obrolan siang itu.

(fmi)