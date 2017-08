JAKARTA - Mahasiswa Indonesia kembali unjuk gigi dan meraih prestasi di konferensi internasional tingkat Asia. Prestasi itu dibawakan oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta di ajang 5th Asian Academic Society International Conference (AASIC).

Para mahasiswa asal Surakarta tersebut meraih predikat Best Presenter atau Penyaji Makalah Terbaik di ajang konferensi yang diselenggarakan di Khon Kaen University, Thailand.

Tim delegasi tersebut terdiri dari Bayu Putra dari Prodi Agroteknologi 2013, Amirahanin Nafi’ah Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) 2013, dan Ismira Widihastuti yang merupakan mahasiswa Prodi ITP 2016.

Melansir dari laman UNS, Sabtu (19/8/2017), para mahasiswa tersebut mempresentasikan karya tulisnya yang berjudul Mocaf, Cornmeal, and Jackbean Flour as a Functional Food to Reduce Rice Consumption in Indonesia.

Salah satu mahasiswa, Amirahanin mengemukakan, karya yang dipresentasikan di 5th AASIC 2017 berangkat dari tingginya konsumsi beras di Indonesia. Namun sayangnya, tingginya konsumsi tersebut tak diimbangi dengan produksi yang tak memadai.

Oleh sebab itu, lanjut dia, untuk memenuhi kebutuhan permintaan diperlukan pangan alternatif pendamping beras. Misalnya, beras analog dengan bahan baku mocaf, tepung jagung, dan koro pedang.

Menurut Amirahanin, beras analog yang berbahan baku mocaf, tepung jagung, dan koro pedang memiliki keunggulan sebagai pangan fungsional dengan indeks glisemik yang rendah. Namun di samping itu, kualitasnya masih dapat diterima oleh konsumen.

"Tentunya kami sangat bangga dan bersyukur atas terpilihnya sebagai penyaji makalah terbaik dalam konferensi bertaraf internasional tersebut sekaligus mendapatkan penghargaan untuk bidang Food Technology and Engineering," ungkap Amirahanin.

Sementara 5th AASIC 2017 merupakan agenda tahunan Permitha yang tahun ini mengangkat tema soal Multidisciplinary Perspective of Local Wisdom: Past, Present, and Future of Asia. Di ajang ini, tim dari UNS tersebut berhasil menyingkirkan 99 tim yang lolos seleksi dari 20 perguruan tinggi di lima negara di dunia.