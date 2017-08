Di Singapura Mobil Listrik BMW i3 Dibanderol Rp2,6 M, Bagaimana dengan Indonesia?

TANGERANG - BMW Group Indonesia memboyong mobil listrik i3 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017. Mobil listrik perkotaan yang diboyong itu merupakan varian i3 tertinggi dengan daya jelajah paling jauh.

Namun mobil ramah lingkungan ini baru sebatas show model saja, bukan untuk dipasarkan di Indonesia.

Vice President Corporate Communication BMW Group Indonesia Jodie O'tania mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan memasarkan i3 karena regulasi mobil listrik di sini belum ada.

"Kalau di negara Asia Tenggara sudah banyak, di Singapura, Thailand, dan Malaysia sudah ada (dijual). Kalau kita belum ada. Kembali lagi ke soal insentif pajaknya dan infrastruktur. Ini kan mobil listrik perlu charging station," kata Jodie, di Tangerang, Banten, Jumat 18 Agustus 2017.

Soal harga jika nantinya dipasarkan di Indonesia, Jodie mengatakan hal itu kambali lagi ke seberapa besar insentif pajak yang akan diberikan. Hal yang jelas di Jerman saja varian tertinggi i3 ini dibanderol 35 ribu euro atau sekira Rp550 juta.

"Kalau di Singapura yang saya tahu Rp2,6 miliar. Tapi itu kembali lagi ke pajak karena menjual mobil impor, apalagi bertenaga listrik seperti ini bergantung pada pajak juga. Apalagi di Singapura memang pajak itu sangat tinggi," imbuhnya.

BMW i3 REx yang didatangkan ke Indonesia sudah mengaplikasikan setir kanan. Mobil ini bisa mendapat pasokan listrik dari fasilitas charging di rumah dan di tempat umum. Namun i3 juga menggunakan mesin konvensional berkapasitas di bawah 1.000 cc yang berfungsi hanya sebagai generator untuk memberikan pasokan energi tambahan. Dengan penggunaan mesin tersebut daya jelajahnya meningkat menjadi 330 kilometer untuk standar penggunaan di Eropa.

BMW Group Indonesia sebelumnya sudah menjual mobil bermotor listrik plug in hybrid i8. Sports car itu dibanderol Rp3,499 miliar off the road. Model i8 pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada pameran automotif Gaikindo. Namun mobil ini baru dijual pada 2016. (san)