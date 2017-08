Data Pemesanan Mobil Sementara di GIIAS, Xpander Tekuk Avanza

TANGERANG - Pameran Gaikido Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 tinggal menyisakan satu hari lagi. Tentunya semua agen pemegang merek (APM) mobil yang ikut serta di GIIAS sudah memiliki data sementara jumlah mobil yang dipesan oleh pengunjung. Toyota Astra Motor (TAM) misalnya, per 18 Agustus 2017 mencatat sudah mengantongi 6.567 surat pemesanan kendaraan (SPK) sejak hari pertama GIIAS, 10 Agustus.

Dari jumlah tersebut Avanza masih menjadi mobil yang paling banyak dilirik konsumen. Kemudian disusul oleh Calya dan Innova.

"Kami tidak memberikan target untuk pejualan. Tapi kami sudah rekap angkanya, untuk total SPK Toyota di GIIAS 2017 tanggal 18 Agustus 2017 lalu mencapai 6.567 unit. Penjualan terbanyak masih Avanza, 1.863 unit, Calya 1.225, Innova 891, Fortuner 701, Sienta 484, Agya 331, Voxy 361. Voxy ini targetnya 100 sampai 150 unit tapi luar biasa animonya. Makanya kami berjanji pengiriman antara November sampai Desember," ujar Executive General Manager Vehicle Sales Planning TAM, Fransiscus Soerjopranoto, di GIIAS, Tangerang, Banten, Sabtu (19/8/2017).

Pada GIIAS tahun ini TAM juga memasarkan beberapa model edisi spesial dan terbatas. Hasil penjualannya cukup baik, di mana Fortuner TRD dipesan sebanyak 266 unit, Avanza Limited 81 dari 150 unit, Sienta 8 dari 30 unit. Sedangkan produk special edition seperti Agya, Camry, dan Corolla Altis, terjual habis.

Satu hal yang menarik di sini adalah jika total pemesanan dari Avanza dibandingkan dengan Mitsubishi Xpander yang baru saja meluncur pada 10 Agustus selisihnya cukup jauh. Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Mitsubishi per 17 Agustus, tercatat 3.053 Xpander sudah dipesan. Besok adalah hari terakhir GIIAS, ada kemungkinan angka penjualan kedua merek tersebut mengalami penambahan.

Tahun ini Toyota menghadirkan sejumlah line-up terbaru di beberapa segmen seperti all new Voxy, new Fortuner TRD, new Innova, Sienta Limited, Avanza Limited, dan new Hiace Luxury.

Toyota menampati booth seluas 3.075 m2 bernuansa modern, advance dan youthful dalam tema Endless Possibilities for a Better Future. Secara keseluruhan Toyota menghadirkan 28 produk dari berbagai segmen yang mendapat penyegaran atau improvement, produk baru, limited edition, special edition, special modification dan juga termasuk dua special exhibit yaitu, Toyota C-HR Hybrid dan Prius Gen 4.0 masing-masing dengan teknologi hybrid. (san)