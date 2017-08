HISTORIPEDIA: Hawaii Menjadi Negara Bagian AS Ke-50

AMERIKA Serikat (AS) modern mendapatkan bintang terakhir dalam benderanya saat Presiden Dwight D. Eisenhower menandatangani proklamasi yang memasukkan Hawaii sebagai Negara Bagian AS ke-50. Presiden Eisenhower juga mengeluarkan perintah untuk menjadikan bendera AS yang memiliki 50 bintang yang diatur dalam barisan yang berselingan, baris dengan enam bintang dan baris dengan lima bintang yang menjadi bendera yang digunakan AS saat ini.

Pemukim pertama di Kepulauan Hawaii adalah para petualang  dari Polinesia yang tiba sekitar abad kedelapan. Pada awal abad ke-18, pedagang Amerika datang ke Hawaii untuk mengeksploitasi cendana yang saat itu dihargai mahal di China. Pada 1830-an, industri gula mulai diperkenalkan ke Hawaii dan menjadi mapan pada pertengahan abad ke-19.

Dilansir History, misionaris Amerika dan pekerja perkebunan membawa perubahan besar dalam kehidupan politik, budaya, ekonomi, dan religius Hawaii. Pada tahun 1840, sebuah monarki konstitusional didirikan, melucuti sebagian besar kekuasaan dan kewenangan dari Raja Hawaii.

Kerajaan Hawaii berakhir pada 1893 setelah sekelompok ekspatriat Amerika dan pekerja perkebunan gula yang didukung oleh satu divisi Marinir A.S. menggulingkan Ratu Liliuokalani, raja terakhir kerajaan Hawaii. Satu tahun kemudian, Republik Hawaii didirikan sebagai protektorat AS dengan tokoh kelahiran Hawaii, Sanford B. Dole ditunjuk sebagai presidennya.

Mulanya, banyak anggota Kongres AS yang menentang aneksasi resmi Hawaii. Barulah pada 1898, setelah pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor digunakan selama Perang Spanyol-Amerika, keuntungan strategis Hawaii menjadi jelas dan aneksasi formal akhirnya disetujui.

Dua tahun kemudian, Hawaii diorganisir menjadi wilayah resmi AS. Menyusul serangan Jepang ke Pearl Harbor pada Desember 1941, Hawaii menjadi semakin terikat dalam identitas nasional AS. Barulah pada Maret 1959, Pemerintah AS menyetujui status Hawaii sebagai negara bagian. Empat bulan kemudian, pada Juni warga Hawaii melakukan pemungutan suara dan sebagian besar menerima untuk masuk ke AS. Dengan itu, pada 21 Agustus 1959, Hawaii resmi menjadi negara bagian AS ke-50.

