JAKARTA - Pengamat intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menanggapi terbaliknya Bendera Indonesia di buku panduan SEA Games di Malaysia dan di Media Metro Malaysia. Menurutnya, perlu ada protes keras terhadap pemerintah Malaysia atas insiden itu,

"Saya rasa semua juga paham untuk pembuatan produk cetak pasti ada yang namanya dummy untuk koreksi. Mosok sampai salah begitu. Dan kebangetan, mereka ulang lagi di Media Metro Malaysia hari ini," katanya dalam keterangan tertulisnya pada Okezone, Minggu (20/8/2017).

Mantan anggota DPR yang biasa dipanggil Nuning Kertopati ini mengajak semua pihak untuk senantiasa waspada dalam menjaga kedaulatan NKRI. Sejatinya dalam menjaga kedaulatan harus sejalan penguatan outward looking dan inward looking.

"Musuh itu secara konstuktif selalu cari celah untuk mengalahkan kekuatan kita, baik dgn cara melalui penyusupan dengan jejaring mereka di negara kita (proxy war/cyber war/asimetric war) maupun dengan perang konvensional. Jadi kita harus waspada jangan lengah," tambahnya.

"Malaysia ingin 'mengganggu' emosi kita dengan caranya mengusik lambang negara kita. Jadi jangan begitu saja menerima keterangan bahwa terbaliknya bendera kita tidak sengaja," pungkas Nuning.

(ris)