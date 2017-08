Sudah Disita, Polisi Kembalikan 2 Mobil First Travel, Kok Bisa?

JAKARTA - Kepolisian terus menyelidiki kasus dugaan penipuan jamaah umrah oleh PT First Anugerah Larya Wisata (First Travel). Sejumlah aset milik bos First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.

Setelah berhasil menyita enam mobil mewah milik pasangan suami istri tersebut, polisi justru mengembalikannya dua unit mobilnya. Apa Sebab?

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, sejumlah aset tak bergerak seperti rumah dan kantor sudah disegel. Termasuk rumah di Kebagusan, Jakarta Selatan ketika didatangi polisi dalam kondisi kosong.

Untuk sejumlah mobil yang disita, lanjut Setyo, memang ada dua mobil yang dikembalikan. Pasalnya, dua mobil tersebut merupakaan sewaan.

"Kami datangi tapi rumahnya kosong. Ada beberapa mobil juga. Ada yang diamankan, ada pula yang dikembalikan, dua mobil karena itu rental," ujarnya, Minggu (20/8/2017).

Pihaknya pun meminta para korban First Travel untuk bersabar. Hal itu disampaikan Setyo menyusul adanya rencana para korban untuk menggelar aksi bila uangnya tidak dikembalikan.

"Kami harapkan mereka (korban) sabar dulu. Ini sedang ditangani pihak Polri dan ini kan perlu waktu dan proses. Kepada sekian ribu Jamaah yang belum berangkat ini kan ingin uang kembali atau berangkat. Tapi fakta di lapangan, aset yang ditemukan penyidik baru sebatas itu," tandasnya.

(Ari)