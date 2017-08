Fantastis! First Travel Sudah Kumpulkan Rp700 Miliar dari Jamaah

JAKARTA - PT First Anugerah Larya Wisata (First Travel), agen perjalanan yang diduga menipu ternyata sudah berhasil mengumpulkan uang sekira Rp700 miliar dari para calon jamaah umrah. Dari uang yang dikumpulkan, First Travel hanya baru berangkatkan 14 ribu orang.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisti mengatakan, uang Rp700 miliar disetorkan oleh 72 ribu jamaah yang telah terdaftar di First Travel.

"Sebab itu, saat ini Polri sedang melakuan penelitan aset atau tracing. Semoga kami bisa mengetahui aset asetnya di mana. Baik aset bergerak maupun tidak bergerak," katanya di Polda Metro Jaya, Minggu (20/8/2017).

Setyo menambahkan, telah menerima laporan bahwa tersangka Andika Surachma (Presiden Direktur First Travel) ternyata memiliki utang kepada dua orang yang diakui mengurus tiket sebesar Rp80 milliar.

"Selain itu, dia juga utang pada yang mengurus hotel dan konsumsi di Arab Saudi sebesar Rp24 milliar. Jadi total utang dia Rp104 milliar," katanya.

(Ari)