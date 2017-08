Sapa Warga Surabaya, Mitsubishi Xpander Sudah Dipesan 782 Unit

SURABAYA - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) tak kendor memperkenalkan mobil low MPV Mitsubishi Xpander setelah diluncurkan pertama kali di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, pada 10 Agustus lalu.

(Baca Juga: Debut Internasional Small MPV Xpander, Mitsubishi: Akhirnya, Bayi Kami Lahir!)

Kali ini mobil pesaing Avanza cs ini kembali diperkenalkan ke publik Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/8/2017).

Jawa Timur merupakan pasar potensial bagi produk low MPV anyar Mitsubishi ini. Hingga saat ini, jumlah surat pemesanan kendaraan (SPK) Xpander sudah mencapai 782 unit. Itu artinya Jatim menyumbang sekira 10,4 persen dari pemesanan Xpander secara nasional yang mencapai 7.489 unit.‎

(Baca Juga: Rekor! Gara-Gara Xpander, Mitsubishi Jual 6.374 Mobil di GIIAS 2017)

Section Head East Java Bali and NTB MMKSI Heru Siswantoro mengatakan, dirinya tidak menyangka antusiasme masyarakat terhadap Xpander sangat tinggi. Dengan hadirnya pemain baru, ia yakin pasar low MPV tetap bertumbuh meski secara umum penjualan mobil di Jatim mengalami penurunan.

"Di Jawa Timur (Jatim), kami menargetkan penjualan dalam sebulan bisa mencapai 550 unit atau menguasai pangsa pasar 20 persen," kata Heru, di sela peluncuran Mitsubishi Xpander, di Ciputra World, Surabaya.

MMKSI memasarkan enam varian Xpander, mulai dari tipe terendah GLX yang dijual dengan harga Rp194,3 juta, GLS Rp213,8 juta, Exceed (MT) Rp219,8 juta, Exceed (AT) Rp230,2 juta, Sport Rp242,4 juta, hingga tipe tertinggi Ultimate Rp250,6 juta, on the road Surabaya.

Ia menambahkan, guna menopang penjualan Xpander serta produk Mitsubishi lainnya, pihaknya menambah sembilan diler di Jatim. Lima di antaranya berada di Surabaya. Sisanya di Tuban, Gresik, Probolinggo, dan Mojokerto.

Dengan bertambahnya diler tersebut, Xpander ditargetkan bisa terjual sebanyak 550 unit per bulan di Jatim atau menyumbang 13-18 persen dari target penjualan nasional yang dipatok di angka 3.000-4.000 unit.

Selain di Surabaya, Xpander juga sudah diperkenalkan di kota lain, seperti Medan, Makassar, Bandung, dan lainnya.

(ton)