Haru! Curahan Hati Jeti, Ibu Lansia Korban First Travel yang Perjuangkan Haknya

JAKARTA - Calon jamaah umrah korban First Travel kembali mendatangi gedung Bareskrim Polri, Rabu (23/8/2017). Mereka mempertanyakan hak dan nasib uang mereka yang telah disetor ke biro perjalanan umrah itu.

Salah satu korban yang menyambangi Bareskrim Polri adalah Sri Surjeti (65). Ibu yang sudah lanjut usia (lansia) ini berangkat seorang diri sejak pagi hari dari Citayam. "Sendirian saya berangkat naik kereta sambil tanya-tanya ke orang sampai sakit kaki saya," kata Jeti sapaan akrabnya saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Jeti sebelumnya sudah sering menanyakan kejelasan mengenai kapan bisa berangkat ke Tanah Suci. Saat itu,pegawai First Travel memberi alasan adanya kendala penerbangan dan menyuruhnya untuk bersabar.

"Ada tiga kali lebih saya nanya ke sana, disuruh sabar -sabar saja. Katanya pesawatnya apa-apanya mesti apa dulu katanya," tuturnya.

Besar harapan Jeti untuk bisa pergi melihat tempat tersuci bagi umat Islam, Masjidil Haram. "Ingin banget saya sampai nangis waktu saya di First Travel itu, dijanjiin sama dia (Pegawai First Travel) antara Mei sampai Oktober saya bakal berangkat," ujarnya.

Baca juga: Kemenag: Tidak Ada Regulasi Pemerintah Ganti Rugi Jamaah First Travel!

Saat menyambangi Gedung Bareskrim, Jeti tak berbekal tangan kosong. Nasabah First Travel yang mengajukan aduannnya ke Posko Crisis Center korban First Travel memang diharuskan mengisi data diri, dan membawa sejumlah dokumen seperti Kartu Indetitas, dan Dokumen Pendukung terkait pendaftaran Jamaah, First Travel (Bukti Pembayaran/transfer dan dokumen lainnya).

"Ini saya bawa dokumen-dokumen yang disuruh, mudah-mudahan uang saya bisa di-refund," ucapnya.

Jeti juga mengisahkan, untuk membayar biaya umrahnya, duit ditabungnya selama bertahun-tahun. "Kumpul-kumpulin saya dikit -dikit sekian tahun, dikasih uang sama anak saya, saya kumpulin buat bisa berangkat umrah," katanya.

Dengan banyaknya korban, Jeti berharap hukuman yang diberikan untuk Andika Surrachman dan Anniesa Desvitasari selaku Bos First Travel diganjar berat atau bahkan kurungan seumur hidup. Sebab, karena ulahnya ribuan orang yang ingin melaksanakan ibadah terpaksa gigit jari.

"Ya habis dia senang-senang keluar negeri punya banyak harta,dari mana kalau bukan dari uang nasabah," ucap dia. (Lia Asti Liani)

(Lia Asti Liani)

(ran)