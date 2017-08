Ada-Ada Saja.. Dosen Asal Malaysia Ini Pakai Topeng Iron Man di Kelas

MALAYSIA - Seorang dosen asal Malaysia bernama Mohd Nazriq bin Noor Ahmad mempunyai gaya yang unik saat mengajar di dalam kelas. Nazriq menggunakan topeng super hero asal Amerika Iron Man saat mengajar.

Hal itu dilakukan Nazriq karena tidak ingin melihat mahasiswanya stres saat dia sedang mengoreksi hasil ujian.

"Dosen saya memakai topeng untuk menyembunyikan ekspresinya sehingga siswa tidak akan merasa gugup saat memberi nilai," tulis akun Twitter @izynfrhn, sebagaimana dikutip Okezone, Kamis (24/8/2017).

Postingan akun @izynfrhn ini langsung mendapat berbagai komentar dari netizen dan telah mendapat 53 ribu likes.

"Oh we get the entire backstory for Spider-Man and like everything sometimes. It's quite cool and casual. It's nice," tulis akun @tia

"The hero your class didn't ask for. But the hero you all needed! The world needs more people like him," sambung akun @RaisaCrespo.

