Rasain! Rebut Senpi Polisi, Bandar Narkoba Tewas Ditembak

JAKARTA - Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menembak mati bandar narkoba setelah berupaya melarikan diri, dengan berpura-pura izin kencing.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Royke Hary Langie mengatakan, bandar narkoba berinisial AF alias TJ tersebut ditembak karena selain ingin melarikan diri, tersangka juga merebut pistol petugas.

"Petugas melakukan tindakan tegas kepada pelaku karena berusaha melarikan diri dengan merebut senjata anggota, terpaksa petugas mengambil tindakan tegas terukur," kata Royke di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (25/8/2017).

Kat dia, pelaku merupakan residivis kasus narkoba Polsek Penjaringan pada 2006. AF ditangkap di rumahnya di Jalan Sereal, Tambora Jakarta Barat saat sedang menghitung uang hasil penjualan narkoba.

Dari tangan tersangka, polisi menyita dua pelastik sabu seberat 200 gram, 1.400 butir ekstasi dengan logo topeng dan no name, dan 2.000 butir Happy Five, 3 unit handphone, dan satu buah scale timbangan dari dalam lemari kamar.

Penangkapan pelaku AF alias TJ, tambah Roycke, berawal dari penyelidikan terhadap KAB, EL, dan M yang sudah terlebih dulu ditangkap. Dari keterangan ketiga tersangka itu pelaku AF dikenal sebagai penyuplai dan tim melakukan kan penyelidikan.

Saat ini Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan terhadap AS yang telah ditetapkan menjadi DPO. AS diduga kuat sebagai penyuplai kepada AF yang tewas ditembak petugas.

(wal)