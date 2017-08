Ikatan Persaudaraan Haji NTT: Usut Tuntas Kasus Penipuan Umrah First Travel!

KUPANG - Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Nusa Tenggara Timur, H Anwar Pua Geno mendukung kepolisian mengusut tuntas kasus penipuan dengan modus agen perjalanan First Travel.

"KIta dukung penuh pihak Bareskrim dan lembaga pendukung lainnya agar kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pembayaran puluhan ribu calon peserta umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel diungkap tuntas," katanya di Kupang, Jumat (25/8/2017).



Menurut Ketua DPRD NTT, memang polisi telah menetapkan tiga tersangka, yakni Andika Surachman (Dirut), Anniesa Desvitasari (Direktur) serta Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki Hasibuan (Komisaris Keuangan). Namun berdasarkan pengaduan dan pengakuan calon jamaah haji, masih banyak pihak yang harus ikut bertanggungjawab terhadap terjadinya kasus yang sangat merugikan masyarakat yang telah lama berencana untuk menunaikan ibadah umrah.



Kasus dugaan penipuan ini bermula ketika sedikitnya 70.000 calon anggota jemaah yang telah membayar biaya umrah kepada First Travel. Namun, hanya sebesar 35.000 anggota jemaah umrah yang bisa diberangkatkan.



Polisi memperkirakan kerugian yang diderita para anggota jemaah atas kasus itu mencapai Rp550 miliar.

(Baca juga: Misteri Kepemilikan Restoran Mewah di London dalam Kasus First Travel)

First Travel berdiri pada 1 Juli 2009 dengan nama CV First Karya Utama. Biro perjalanan ini awalnya hanya bergerak di bidang jasa penerbangan domestik dan internasional.

Baru dua tahun kemudian, Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari Hasibuan melebarkan usaha ke bisnis perjalanan ibadah umrah.

Selama enam tahun perjalanan, puluhan ribu orang telah mendaftar ibadah umrah ke First Travel karena harga yang ditawarkan relatif jauh lebih murah dibanding biro perjalanan umrah lainnya. Bahkan bedanya bisa Rp4 juta lebih, yakni sekira Rp14-15 juta per orang.

Namun pada Maret 2017, keanehan mulai terendus. Sekira 58.862 calon jamaah umrah hingga kini belum diberangkatkan. Para calon jamaah yang merasa tertipu mengadukan First Travel ke polisi.

Begitullah, kedok penipuan Andika dan Anniesa terkuak ke publik. Keduanya kini sudah menjadi tersangka dan dijerat pasal 55 juncto pasal 378 KUHP dan UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Komisaris Keuangan sekaligus adik perempuan Anniesa, Siti atau Kiki Hasibuan, juga ditangkap terkait kasus ini.

(qlh)