Mau Tahu Rahasia MNC Tingkatkan Kualitas Animasi Indonesia? Datang ke BEACON 2017 di Bandung Hari Ini

BANDUNG - Direktorat Riset dan Pengembangan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) menggelar acara Bekraf Animation Conference (BEACON) 2017. Acara bertema ‘IP dan Turunannya + Studio (Produksi)’ berlangsung di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat.

Beacon pada Sabtu (26/8/2017) dihadiri oleh para pelaku industri animasi, seperti animator, para pemilik studio animasi, investor, agensi, televisi maupun distributor dalam dan luar negeri.

Tujuan dari acara ini adalah untuk merekatkan pihak-pihak yang terkait dalam industri animasi, sehingga bisa mendukung pengembangan dunia animasi di Indonesia.

MNC Group yang memiliki studio animasi dengan bendera MNC Animation juga ikut ambil bagian dalam perhelatan akbar ini. Selain sebagai salah satu exhibitor, MNC Animation juga didaulat sebagai salah satu pembicara.

Kali ini diwakili oleh Sei Young Cheong, Head of Production MNC Animation yang akan memaparkan “bagaimana MNC Animation meningkatkan kualitas animasi lokal ke standar internasional?”.

Stand MNC Animation (CDB/Okezone)

Adapun pembicara lainnya yaitu Faza Meonk (Success Story Juki), Jun Long (Penggunaan Multi Platform dalam Pembangunan IP), David Kwok (Master Class: Business Strategy in Developing IP) dan Deddy Syam (Membangun Karir di Dunia Animasi).

Tak hanya pameran dan dan lokakarya, acara yang berlangsung hingga 17.00 WIB nanti juga menyelenggarakan beberapa kegiatan lainnya seperti panel discussion, master class, link & match, kids corner, dan lain sebagainya.

Kegiatan diskusi panel bertema “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Perlindungan Karya” oleh Rizky A Adiwilaga selaku konsultan HKI dan manajemen HKI yang telah terdaftar, Dana Riza selaku pembuat animasi “Adit Sapo Jarwo” serta Perwakilan Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi.

Link and match yang digelar dalam BEACON diharapkan dapat membantu para content creator untuk mendapatkan gambaran kebutuhan pasar dan membangun relasi dengan publisher, BUMN atau pemerintah daerah. Link and match tersebut menghadirkan Elprisdat M. Zen selaku Direktur Komersial PFN dan Seung Hyun Oh selaku Chief Creative Officer MNC Animation.

BEACON menghadirkan pameran dengan tema “memperkenalkan dan mempromosikan hasil karya studio animasi Indonesia”, studio yang ikut berpartisipasi di acara tersebut diantaranya Bonbin, Kumata, Kojo Anima, Kampoong Monster, Gang7, Ssr, Belantara Bu, Jotter, Ayena, Naon Animation, Alu, Gru, Laskarcima, Binus, Komikin Aja, Frankomik, MNC Animation, Pionicon, Marawa, dan Amphibi. Selain itu, melalui ajang BEACON tak luput pula digelar rangkaian acara Kids corner seperti menggambar, lomba mewarnai, VR photobooth, dan Paper Toys.

Selain di Bandung, acara serupa juga akan digelar di tiga kota lainnya yaitu di Jakarta (September 2017) dengan tema “Linking IP with Stakeholder”, Surabaya (Oktober 2017) dengan tema “Animation Industry”, dan Bali (November 2017) dengan tema “Masa Depan Animasi di Indonesia”.

(sal)