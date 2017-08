Pertajam Regulasi, 10 Prototipe Mobil Listrik Segera Diuji Coba di Indonesia

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah fokus mendorong industri automotif di Indonesia supaya mampu memproduksi mobil beremisi rendah. Untuk itu, saat ini Kemenperin dibantu oleh banyak pihak tengah menyusun regulasi mobil ramah lingkungan melalui program low carbon emission vehicle (LCEV).

Regulasi tersebut turut mengatur soal mobil listrik. Guna mempercepat proses perancangan peta jalan atau roadmap, dalam waktu dekat Kemenperin dibantu para pemangku kepentingan akan melakukan uji coba 10 prototipe mobil listrik. Tujuannya untuk menentukan regulasi mobil listrik.

“Prototipe mobil listrik tersebut akan dibagikan, antara lain ke Kementerian Perhubungan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar bisa dites sambil regulasinya kami siapkan,” ujar Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Dalam pengembangan mobil listrik ini, lanjut dia, diperlukan infrastruktur dan teknologi yang memadai karena jumlah pemasok atau industri penunjangnya masih sedikit. “Jadi, butuh persiapan-persiapan yang matang, seperti teknologi baterai dan tempat pengisiannya. Kalau perlu bisa sampai tahan 200-300 kilometer,” ungkap Airlangga.

Lewat rancangan regulasi itu pula diatur mengenai mekanisme impor, mulai dari incompletely knocked down (IKD), completely knocked down (CKD), dan completely built up (CBU).

"Sebagai awalan, mereka (agen pemegang merek/APM) boleh bawa CBU, karena untuk prototipe dan tes pasar. Yang kedua berbasis CKD, jumlah local content daripada industri berbasis listrik itu berbeda dengan motor engine (mesin konvensional) biasa, karena supplier-nya jauh lebih sedikit dan mesinnya lebih sederhana," terang Airlangga.

Nantinya mobil listrik CBU yang diimpor akan mendapat keringanan pajak. Asal APM beriniat untuk memproduksinya di Indonesia.

"Aturan mobil listrik nanti kami dorong berbasis kepada bea masuknya. Kami juga permudah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan impor. Mobil listrik akan lebih rendah (pajak) dibanding mobil (impor) bermesin konvensional lainnya," ungkap Airlangga.

Mengenai seberapa besar pajak yang akan diberikan, saat ini Kemenperin masih melakukan pembahasan bersama Kementerian Keuangan. (san)

