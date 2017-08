1 Tahun Terapkan Ganjil-Genap, 9.000 Kendaraan Kena Tilang, Langkah Selanjutnya?

JAKARTA - Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menyampaikan, sejak diterapkannya peraturan sistem ganjil-genap untuk kendaraan pribadi di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, ada sekira 9.358 kendaraan yang telah ditilang.

"Selama ganjil-genap sudah dilaksanakan secara efektif, sejak tanggal 30 Agustus 2016, telah dilakukan penegakan hukum dengan sistem tilang, dengan hasil 9.358 pelanggar," ucap Budiyanto dalam keterangannya yang diterima Okezone, Senin (28/8/2017).

Diketahui, peraturan sistem ganjil-genap tersebut resmi diberlakukan sejak 30 Agustus 2016 silam sebagai transisi pengganti Three In One menuju sistem jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP).

Menurut Budiyanto, berdasarkan hasil evaluasi melalui Focus Group Discussion (FGD), mengambil kesimpulan bahwa sistem ganjil-genap yang telah berlangsung hampir setahun itu sudah sangat efektif sehingga merekomendasikan pemerintah agar mempercepat sistem ERP atau jalan berbayar.

Berkaitan dengan rekomendasi tersebut, Budiyanto mengaku telah mendapatkan jawaban dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menyebutkan, sistem ERP sedang digagas bahkan sudah masuk tahap lelang.

"Keterangan yang didapat dari Dinas Perhubungan berkaitan dengan ERP, masih dalam proses lelang," ujarnya Budiyanto.

(ran)