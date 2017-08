Kado Pernikahan Umrah dari Anak untuk Maman dan Emi Kandas di First Travel

BANDUNG - Maman Warman (66) dan istrinya Emi Adriyani (68) ada di antara puluhan orang yang pagi ini mendatangi Satreskrim Polrestabes Bandung. Mereka merupakan orang-orang yang telah menyetorkan uang ke biro perjalanan First Travel wilayah Bandung.

Kesedihan terlihat jelas di wajah keduanya. Kedatangan Maman dan Emi ke Mapolres untuk memberikan berkas‎ setelah membuat laporan pada 15 Agustus 2017. "Saya pengennya refund aja, dan cari agen lain untuk pergi umrah," kata Emi.

‎Maman dan Emi menceritakan tentang janji-janji agen perjalanan milik Anniesa Hasibuan dan suaminya Andika Surachman yang kini jadi tersangka kasus penggelapan tersebut. Maman dan Emi dijanjikan berangkat pada Maret tahun ini, setelah mendaftar pada Agustus tahun lalu.

Namun sewaktu mendakati hari H, pemberangkatan diundur. "Pertama saya dijanjikan bulan Maret, terus diundur jadi April, kemudian di‎undur lagi jadi Mei," terang Maman.

Uang yang sudah disetor ke agen First Travel di Bandung berkisar Rp28 juta. Uang tersebut merupakan tabungan yang Maman kumpulkan sedikit demi sedikit dari dana pensiun sebagai guru SD ditambah bantuan dari empat anaknya.

"Ini juga kami biaya umrah ditambahin dari anak-anak, katanya sebagai kado pernikahan kami," jelas Emi.

Keduanya berharap uang yang telah disetor ke First Travel bisa kembali. Dengan harapan, mereka ingin mendaftar pada agen lain untuk dapat berangkat ke Tanah Suci, tempat yang sama sekali belum pernah mereka kunjungi. "Ya kami terus upaya, tapi semisalnya tidak kembali, kami kami ikhlas," ucapnya.

Sementara itu, Andriansyah Darmaji, korban yang sekaligus koordinator para korban First Travel di Bandung menyebutkan, ada ratusan orang yang menjadi korban First Travel di Bandung. "Ada 632 dari data lisan yang mereka (staf First Travel di Bandung) berikan kepada kami," jelas Andriansyah.

Menanggapi laporan ratusan korban, pihak Polretabes Bandung menjelaskan bakal melimpahkan laporan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. "Kami limpahkan karena kasus ini telah ditangani Mabes Polri dan Mabes telah membuat crisis centre," jelas Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo.

