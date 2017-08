Mantap! Kampus di Surabaya Sabet 14 Penghargaan di Taiwan

JAKARTA - Mahasiswa Indonesia kembali meraih prestasi di ajang internasional. Prestasi tersebut berhasil ditorehkan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dengan menyabet 14 penghargaan di Taiwan.

Belasan penghargaan tersebut diraih mahasiswa di Surabaya melalui ajang Federation of International Robot-Soccer Association (FIRA) Hurocup (Humanoid Robot Cup) 2017 di Taiwan.

Robot yang diberinama Ichiro alias ITS Championship in Robocup bukan hanya menggondol 14 penghargaan saja, tetapi juga keluar sebagai juara umum di Taiwan.

Melansir dari laman ITS, Senin (28/8/2017), Ichiro ini kembali mengulang sejarahnya sebagai juara umum di Fira Hurocup. Bila tahun lalu Ichiro membawa pulang 10 penghargaan, kini ITS patut berbangga dengan belasan penghargaan yang dibawa pulang.

"Kalau tahun lalu kita bawa 10 penghargaan. Kali ini ada 14 penghargaan," kata Ketua Tim Reza Ar Razi.

Perguruan tinggi negeri di Surabaya ini pun mengirim tiga tim Ichiro untuk berlaga di ajang robot yang digelar di Kaohsiung First University of Science and Technology. Berlangsung sejak Rabu 23 Agustus 2017, tiga tim Ichiro sukses memenangi posisi tertinggi di tiap kategori.

Contohnya saja tim Ichiro 1 yang menjadi juara umum peringkat tiga kidsize dengan menggondol juara dua united soccer kategori kidsize, juara dua weight lifting kidsize, dan juara dua dalam halang rintang kidsize.

Sementara tim Ichiro 2 tak ketinggalan. Juara umum kidsize berhasil didapatkannya, kemudian juara satu mini DRC kidsize, juara satu united soccer kidsize, juara tiga halang rintang kid size, dan juara satu sprint kid size.

Sedangkan untuk juara umum peringkat tiga adult size diraih Ichiro 3. Robot setinggi 88 cm tersebut berhasil meraih juara dua mini DRC adult size, juara dua sprint adult size, juara tiga maraton adult size, serta juara dua halang rintang adult size.

Menanggapi kemenangan yang membanggakan tersebut, Dosen Pembimbing tim Ichiro, Muhtadin mengaku bersyukur. "Kami mengharapkan semangat ini menular ke tim-tim robot yang lain sehingga nama Indonesia menjadi besar dalam bidang Robotika," ungkapnya.

Ia juga berharap adanya sinergi antara tim-tim robot yang dimediasi oleh kementrian terkait agar bisa mempercepat penguasaan teknologi robot di Indonesia.

(sus)