Tebak, Mobil Apa yang Paling Banyak Disebut dalam Lagu?

NEW YORK - Musik hip-hop dan pop identik dengan mobil-mobil mewah. Tidak heran jika beberapa merek mobil premium kerap dimasukkan dalam lirik lagu. Lantas, merek mobil apakah yang paling banyak disebut dalam lagu?

Bloomberg melakukan studi dan ternyata merek-merek superpremium masuk dalam daftar terbanyak yang disebut dalam lirik lagu. Studi ini didasarkan pada lirik lagu yang masuk dalam 20 posisi teratas di Billboard Hot 100 pada periode Mei 2014 hingga Mei 2017.

Bukan BMW, Mercedes Benz, atau Bentley, tapi Rolls-Royce di posisi pertama. Di situ diketahui bahwa Rolls-Royce disebut sebanyak 11 kali dalam lagu. Disusul kemudian di posisi kedua Ferrari dengan sembilan kali penyebutan dan Porsche tujuh kali.

Sementara itu, Chevrolet dan Lamborghini masing-masing disebut sebanyak enam kali. Barulah kemudian Bentley, Cadillac, dan Mercedes Benz disebut masing-masing lima kali.

Penyebutan dalam lirik tersebut tidak selalu menunjuk pada nama merek tapi juga model kendaraannya.

Dijelaskan, Rolls-Royce disebut dalam lagu yang dilantunkan oleh Future, The Weekend, dan Kodak Black. Demikian pula dalam lagu yang menduduki posisi kesembilan, 'Portland', yang dilantunkan oleh Drake, Rolls-Royce disebut di dalamnya. Lalu rapper Quavo juga menyebut dengan lirik "park the Benz, just to ride with Wraith". Seperti diketahui, Wraith merupakan salah satu model Rolls-Royce.

Juru Bicara Rolls-Royce Gerry Spahn mengatakan, penyebutan Rolls-Royce atau kehadiran produk-produk pabrikan mobil Inggris itu dalam video klip bukanlah suatu kebetulan. Rolls-Royce kerap menawarkan produknya kepada para artis atau musisi untuk digunakan dalam pembuatan video klip. Cara ini diharapkannya mampu meningkatkan brand image Rolls-Royce sehingga mendongkrak penjualan.

Pada 2016, Rolls-Royce mencatat penjualan terbesar keduanya sepanjang sejarah 113 tahun berdirinya perusahaan. Pada tahun lalu, Rolls-Royce menjual 4.000 mobil di 50 negara. Sementara itu tahun ini Rolls-Royce menargetkan penjualan 6.000 unit atau naik 2.000 unit dari realisasi tahun lalu.

(ton)