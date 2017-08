TOP AUTOS: Nama Mobil Ini Paling Banyak Disebut dalam Lirik Lagu, Ini Alasannya

NEW YORK - Bukan hanya nama orang, hewan, atau tumbuh-tumbuhan saja yang sering disebut dalam lirik lagu, nama mobil pun kerap masuk di dalamnya. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Bloomberg belum lama ini, terungkap bahwa merek-merek kendaraan premium sering masuk dalam lirik lagu.

Dalam melakukan studi, Bloomberg memilih sebanyak 20 lagu teratas yang berada di Billboard Hot 100 periode Mei 2014 hingga Mei 2017.

Hasil dari studi tersebut cukup mengejutkan. Ternyata merek mobil yang paling banyak disebut adalah Rolls-Royce. Studi tersebut mengungkap sebanyak nama Rolls-Royce disebut sebanyak 11 kali dalam lagu. Disusul kemudian di posisi kedua Ferrari dengan sembilan kali penyebutan dan Porsche tujuh kali.

Sementara itu, Chevrolet dan Lamborghini masing-masing disebut enam kali serta Bentley, Cadillac, dan Mercedes Benz masing-masing disebut lima kali.

Penyebutan dalam lirik tersebut tidak selalu menunjuk pada nama merek tapi juga model kendaraannya.

Rolls-Royce di antaranya disebut dalam lagu yang dilantunkan oleh Future, The Weekend, dan Kodak Black. Dalam lagu 'Portland', yang dilantunkan oleh Drake, Rolls-Royce disebut di dalamnya.

Lalu rapper Quavo juga menyebut dengan lirik "park the Benz, just to ride with Wraith". Seperti diketahui, Wraith merupakan salah satu model Rolls-Royce

Juru Bicara Rolls-Royce Gerry Spahn mengatakan, tak hanya disebut dalam lirik lagi, produk Rolls-Royce juga hadir dalam video klip musik. Karena itu naiknya nama Rolls-Royce di kancah musik dunia bukan suatu kebetulan.

Rolls-Royce kerap menawarkan produknya kepada para artis atau musisi untuk digunakan dalam pembuatan video klip. Cara ini diharapkannya mampu meningkatkan brand image Rolls-Royce sehingga mendongkrak penjualan.

Pada 2016, Rolls-Royce mencatat penjualan terbesar keduanya sepanjang 113 tahun berdirinya perusahaan. Pada tahun lalu, Rolls-Royce menjual 4.000 mobil di 50 negara. Sementara itu tahun ini Rolls-Royce menargetkan penjualan 6.000 unit atau naik 2.000 unit dari realisasi tahun lalu. (san)

