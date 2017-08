Juara! Tim Mahasiswa Asal Depok Ini Raih Prestasi Gemilang di Ajang Internasional

JAKARTA - Indonesia kembali mengibarkan namanya di kancah internasional. Pasalnya, mahasiswa Indonesia berhasil meraih prestasi di ajang Global Network for Advanced Management Investment Competition.

Para mahasiswa yang berhasil mengharumkan nama bangsa tersebut yakni Aditya Jaya Lauson, Nesya Vanessa, Iqbal Afifi , Elizabeth Lesmana Pualam dan Novri Ichsan Dwiyanri.

Mereka tercatat sebagai mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Pada kompetisi tersebut, tim yang menamakan dirinya 'The Yellow Jacket' tersebut meraih jura pertama dalam kategori tim dengan performa terbaik.

Melansir dari laman UI, Kamis (31/8/2017), salah satu mahasiswa Elizabeth mengatakan, kunci kemenangan mereka adalah pengalaman tim di bidang investasi. Selain itu, kata dia, kerja sama tim yang saling melengkapi juga turut berkontribusi dalam kemenangannya kali ini.

Ia mengisahkan, di kompetisi tersebut, selama enam bulan mereka ditantang untuk mengumpulkan dan mengelola portofolio saham dari perusahaan yang berbasis di negara asal mereka.

Tim yang memenangi ajang ini adalah tim yang memiliki hasil dengan risiko tertinggi selama periode enam bulan tersebut.

"Kami sebelumnya mencari data-data pendukung mengenai dunia bisnis Indonesia terkini melalui laman, koran, majalah maupun fasilitas Thomson Reuters yang disediakan oleh UI," jelas Elizabeth.

Data-data pendukung tersebut, lanjut dia, penting untuk melakukan analisis serta mempersempit pilihan saham untuk investasi.

Menurut Elizabeth, kemenangan yang diperoleh timnya tersebut juga tak lepas dari persiapan matang yang dilakukan tim sebelum kompetisi.

Global Network for Advanced Management Investment Competition ini merupakan sebuah kompetisi internasional bergengsi yang diselenggarakan oleh International Center for Finance di Yale School of Management.

Ajang kompetisi tahunan tersebut diikuti oleh sekolah-sekolah bisnis ternama di dunia. Di antaranya Yale School of Management, ESMT Berlin, Haas School of Business, dan UC Berkeley.

Selamat!

