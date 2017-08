Dahsyat! 500 Ribu Mobil Rusak Akibat Badai Harvey

DETROIT - Badai Tropis Harvey tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tapi juga kerugian material. Sebanyak 500 ribu kendaraan dilaporkan rusak akibat hantaman badai yang menyebabkan banjir di Houston, Texas, ini.

Houston merupakan kota keempat terbesar di Amerika Serikat, sementara Texas merupakan negara bagian penyumbang penjualan mobil terbesar kedua di negara itu.

Situs automotif Edmunds mengungkap, dampak dari kerusakan akibat badai Harvey di Houston bisa mengurangi penjualan mobil sebesar 2 persen selama Agustus. Sementara itu Cox Automotive mengungkap sedikitnya 500 ribu mobil rusak akibat badai ini. Namun belum diketahui nilai kerugian dari kerusakan mobil tersebut.

Akibat bencana alam ini, Cox Automotive bahkan menurunkan prediksi penjualan mobil di AS sepanjang tahun ini yakni dari 16,6 juta menjadi 16,3 juta unit.

Analis Cox Automotive Michelle Krebs, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (31/8/2017), mengatakan berkaca dari Badai Sandy yang menerjang New York pada Oktober 2012, penjualan mobil sebenarnya bisa saja kembali normal karena masyarakat yang mobilnya rusak akan membeli unit yang baru. Namun proses ini tidak bisa langsung karena membutuhkan waktu berbulan-bulan.

Pasca-Badai Sandy penjualan mobil di New York baru naik 49 persen pada Nobvember 2012 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Penjualan akan kembali normal atau bahkan naik bergantung pada seberapa cepat pemilik mobil mengajukan klaim asuransi dan seberapa cepat pula perusahaan memproses klaim tersebut.

Jika prosesnya cepat maka penjualan mobil di Texas diprediksi akan kembali normal pada September atau Oktober 2017.

Houston sendiri masuk 7 besar kota di AS dalam penjualan kendaraan. Jika diperinci, Houston menjadi penyumbang penjualan kendaraan terbesar ketiga di AS untuk jenis pikap. Kendaraan jenis ini merupakan andalan produsen mobil Detroit Three (General Motors, Ford, dan Fiat Chrysler Automobiles).

