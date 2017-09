Asyik! Transjakarta Tambah Bus Wisata saat Hari Raya Idul Adha

JAKARTA - PT Transjakarta melakukan penyesuaian waktu operasionalnya pada Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah ini. Adapun bus Transjakarta akan beroperasi sejak pukul 09.00 WIB, di samping itu ada penambahan bus wisata gratis.



Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan, Transjakarta memberikan kesempatan kepada pengemudi, petugas halte, dan petugas layanan bus untuk melaksanakan Salat Id pada Hari Raya Idul Adha 1438 H. Maka itu, pihaknya melakukan penyesuaian waktu operasional bus.



"Transjakarta mulai beroperasi mulai pukul 09.00 WIB pada Jumat (1/9/2017) ini," ujarnya pada wartawan melalui pesan tertulisnya, Jumat (1/9/2017).



Menurutnya, penyesuaian waktu operasional Transjakarta pada Hari Raya Idul Adha ini diikuti dengan penambahan operasional bus yang akan mengakomodir kebutuhan masyarakat akan transportasi publik ke titik-titik wisata. Penyesuaian waktu juga berlaku untuk layanan bus wisata.



"Bus wisata yang melayani masyarakat secara gratis akan beroperasi pada pukul 13.00-19.00 WIB," tuturnya.

Dia menerangkan, Transjakarta menyediakan bus wisata untuk menyediakan moda transportasi bagi masyarakat yang ingin berkeliling DKI Jakarta maupun berkunjung ke museum-museum bersejarah. Masyarakat DKI Jakarta maupun wisatawan dalam negeri dan luar negeri bisa menikmati perjalanan mengelilingi Jakarta secara gratis dengan memanfaatkan layanan yang disediakan Transjakarta.



"Saat ini terdapat enam rute bus wisata yang dilayani Transjakarta, yakni History of Jakarta (Masjid Istiqlal-Kota Tua), Jakarta Modern (Masjid Istiqlal-Bundaran HI), Art & Culinary (Masjid Istiqlal-Kota Tua via pecenongan), Jakarta Skycraper (Masjid Istiqlal-Bundara Senayan), Jakarta Open Space (Balaikota-RPTRA Kalijodo), serta Cagar Budaya (Masjid Istiqlal-Tanjung Priok)," katanya.

