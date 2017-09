Salut! Nissan Sumbangkan 20 Pikapnya untuk Bantu Pemulihan Bencana Badai Harvey

NEW YORK - Nissan telah mengonfirmasi akan menyumbangkan total USD250 ribu atau setara Rp3,3 miliar untuk membantu bantu korban badai Harvey. Selain itu Nissan juga menyumbangkan sebanyak 20 pikap Titan yang diberikan kepada tim relawan untuk kemanusiaan guna memperlancar proses pemulihan pasca bencana.

Sebagaimana diberitakan Carscoops, total dana yang disumbangkan Nissan dibagi menjadi dua. Sekira USD150 ribu atau setara dengan Rp1,5 miliar akan disalurkan ke American Red Cross. Sedangkan sisanya USD100 ribu atau sekira Rp1 miliar, didonasikan ke pekerja American Red Cross.

Dana yang disalurkan tersebut akan digunakan oleh tim kemanusiaan untuk menyediakan makanan, tempat tinggal sementara, perencanaan pemulihan, persediaan bantuan dan dukungan psikologis bagi para korban.

Selain itu, dilaporkan pula bahwa Nissan dan Infiniti memberikan kelonggaran pembayaran kredit mobil sampai waktu yang belum ditentukan bagi konsumen yang terkena dampak badai kategori 4 itu.

Dalam sebuah pernyataan, chief performance officer of Nissan and chairman of Nissan North America, Jose Munoz mengatakan, "Pikiran kita ada pada orang-orang yang hari-harinya telah berubah akibat badai dahsyat yang melanda wilayah ini. Palang Merah akan membantu ribuan orang dalam beberapa minggu kedepan, termasuk para pelanggan, diler dan karyawan kami yang terkena Badai Harvey. Kami ingin masyarakat di sekitar bencana mengetahui bahwa kami berkomitmen untuk membantu mereka dan menerima bantuan mereka,"

Seperti diketahui, Badai Harvey terjadi di Texas pada Jumat 25 Agustus. Akibat badai mematikan tersebut tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tapi juga kerugian material. Sebanyak 500 ribu kendaraan dilaporkan rusak akibat hantaman badai yang menyebabkan banjir di Houston, Texas, ini. Blum diketahui nilai kerugian dari kerusakan mobil tersebut.

Akibat bencana alam ini, Cox Automotive bahkan menurunkan prediksi penjualan mobil di AS sepanjang tahun ini yakni dari 16,6 juta menjadi 16,3 juta unit. (san)

