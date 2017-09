Memanas! Muncul Wacana Senjata Nuklir AS Dikerahkan ke Dekat Korut

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) membahas wacana pengerahan senjata nuklir Pentagon ke wilayah perbatasan dekat Korea Utara (Korut) untuk mengatasi ancaman rezim Kim Jong-un. Wacana dibahas saat menteri pertahanan kedua negara bertemu di Washington hari Rabu lalu.



Senjata nuklir Pentagon pernah dikerahkan di Korsel di masa lampau. Namun, senjata pemusnah massal itu ditarik di era pemerintahan George Bush pada Tahun 1991. Penarikan senjata berbahaya itu ditandai dengan deklarasi bersama soal denuklirisasi Semenanjung Korea.



Isu dalam pertemuan itu dipaparkan Wakil Menteri Pertahanan Korsel Suh Choo-suk kepada parlemen setempat. Menurutnya, diskusi soal wacana itu belum mendalam.



”Korea Selatan dan AS tidak memiliki diskusi rinci (mengenai pemindahan senjata nuklir taktis) dan AS juga tidak secara aktif menghendakinya,” katanya, seperti dilansir The Korea Times, semalam (1/9/2017). ”Washington tidak memiliki pendapat kuat,” lanjut Suh.

Kedua belah pihak akan membahas semua masalah ini lebih banyak dalam Rapat Konsultasi Keamanan tahunan yang dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang.



Dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Korsel Song Young-moo dan Menteri Pertahanan AS James Mattis di Pentagon, Washington, juga dibahas cara untuk membangun kekuatan militer Seoul. Hal ini sejalan dengan janji Presiden Korsel Moon Jae-in untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri negara tersebut.



Song mendesak agar negaranya diizinkan untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir sendiri dan merevisi pedoman rudal untuk memungkinkan Korea Selatan menggunakan hulu ledak yang lebih besar.



Song mengatakan kapal selam nuklir adalah yang terbaik dalam menghadapi ancaman dari rudal balistik yang diluncurkan oleh kapal selam Korea Utara.

Isu lain yang dibahas adalah bobot hulu ledak untuk rudal balistik Korea Selatan dengan rentang 800 kilometer. Menurut pedoman rudal Seoul yang ditandatangani pada 2012, muatan maksimum rudal ditetapkan sebesar 500 kilogram dan Korea Selatan kini berusaha untuk menghapus batasan itu.



”Kami sepakat bahwa muatan hulu ledak perlu dikembangkan sesuai dengan target,” kata Song kepada wartawan.

Pemerintahan Moon sejatinya menentang pemindahan senjata nuklir taktis AS. Penasihat keamanan tertinggi Moon, Chung Eui-yong, mengatakan pada sebuah sidang Majelis Nasional pada 22 Agustus lalu bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan pemindahan senjata berbahaya tersebut untuk saat ini.



”Memiliki senjata nuklir taktis akan membuat Korea Selatan kehilangan pembenaran dalam pencarian denuklirisasi semenanjung (Korea),” katanya.

