Astaga! Kebakaran Lahan Terjadi di Los Angeles, Ratusan Warga Mengungsi

LOS ANGELES - Kebakaran dilaporkan terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) dan melahap sekira 2.000 hektar lahan. Lahan yang terbakar tersebut diketahui merupakan bagian dari area Taman La Tuna Canyon di Pegunungan Verdugo.

Melansir CNN, Sabtu (2/9/2017), kebakaran tersebut menyebabkan setidaknya 200 rumah ditinggalkan oleh pemiliknya untuk mengungsi. Kebakaran dilaporkan telah memicu kepulan asap hitam ke udara dan menyebabkan jalan raya utama antarnegara bagian tertutup.

On the fire line of #LaTunaFire #LAFD continuing full ops through the night to include @LAFDAirOps đź“·Peter Sanders pic.twitter.com/AcMOcOEvw0— LAFD Talk (@LAFDtalk) 2 September 2017