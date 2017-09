Duuh! Garasi Ini Jadi 'Kolam Renang' bagi 2 Ferrari Akibat Badai Harvey

TEXAS - Badai Harvey menyebabkan banjir besar di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat. Tidak hanya merendam rumah, banjir juga merusak 500 ribu mobil akibat terendam air. Di antara korban Harvey adalah supercar dan mobil-mobil mewah.

(Baca Juga: Dahsyat! 500 Ribu Mobil Rusak Akibat Badai Harvey)

Seperti yang baru-baru ini diunggah di laman Facebook, dua unit Ferrari, dua Mercedes Benz, serta mobil Ford GT terendam banjir. Mobil-mobil itu tampak terjebak di garasi rumah.

Cepatnya banjir melanda tidak memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk memindahkan kendaraan. Mobil-mobil yang terendam itu adalah Ferrari 458 Speciale, Ferrari 488 GTB, Mercedes Benz CLA, Mercedes Benz G6, dan Ford GT. Tampak pula dua motor besar yang ikut terendam.

Dari kelima mobil itu, Ferrari 458 Speciale merupakan kendaraan paling bernilai. Mobil ini termasuk koleksi pabrikan Maranello yang paling berharga karena mobil ini menandai kembalinya Ferrari dalam menggunakan mesin V8 turbocharging setelah produksi model ini dihentikan.

Di AS, Ferrari 458 Speciale dibanderol dengan kisaran harga USD400 ribu-USD450 ribu atau antara Rp5,3 miliar-Rp6 miliar, bergantung dari tahun dari odometernya. Sementara itu Ferrari 488 GTB dibanderol dengan harga USD301 ribu sampai USD330 ribu atau antara Rp4 miliar hingga Rp4,3 miliar.

Badai Harvey dilaporkan merusak 500 ribu mobil di AS. Beberapa analis mengungkap bahwa bencana alam ini berdampak pada menurunnya penjualan mobil di AS hingga 2 persen. Texas sendiri merupakan negara bagian kedua penyumbang penjualan kendaraan terbesar di AS.

(Baca Juga: Heroik! Begini Aksi Mobil Offroad Bantu Korban Badai Harvey)

Sementara Houston yang merupakan kota terparah akibat terjangan badai masuk dalam tujuh besar penyumbang penjualan mobil terbesar di AS. Untuk kategori jenis kendaraan pikap, Houston merupakan penyumbang ketiga terbesar di AS. Mobil jenis ini merupakan andalan Detroit Three yakni General Motors, Ford Motor, dan Fiat Chrysler Automobiles.

(ton)