Mau Ikut Pertukaran Mahasiswa se-Asia Tenggara? Nih, Daftar Beasiswa Ini

JAKARTA - Sebuah program beasiswa tingkat Asia, Share Scholarship kini membuka peluang beasiswa bagi mahasiswa Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Beasiswa ini akan memungkinkan kamu kuliah di berbagai pilihan universitas di Asia Tenggara sebagai kegiatan pertukaran pelajar mahasiswa jenjang strata satu (S-1).

Beasiswa yang didanai Uni Eropa tersebut menerima ratusan mahasiswa dari negara ASEAN untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ini.

Jika kamu berhasil lolos seleksi, kamu akan menerima biaya kuliah penuh, biaya hidup, tiket pesawat pulang-pergi, asuransi kesehatan, tunjangan penyisihan, bahan studi, serta biaya visa.

Sementara universitas di Asia Tenggara yang berpartisipasi yakni University of Cambodia, National University of Laos, Universiti Teknologi Malaysia, University of Yangon, University of the Philippines, Chulalongkorn University, dan Hanoi University of Science and Technology.

Di Indonesia sendiri, sejumlah universitasnya juga turut berpartisipasi. Di antaranya, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Selain universitas yang disebutkan di atas, masih ada sejumlah perguruan tinggi lain yang mengikuti program pertukaran mahasiswa melalui Share Scholarship ini.

Jika kamu berminat dan ingin mengajukan beasiswa untuk studi di salah satu negara ASEAN ini, sebaiknya kamu perhatikan syarat-syaratnya.

Di antaranya, kandidat merupakan mahasiswa semester dua atau lebih di universitas asal, berasal dari negara ASEAN, dan merupakan seorang mahasiswa di universitas yang berpartisipasi.

Pengajuan aplikasi beasiswa dilakukan secara daring dan dibuka sejak 1 September 2017 hingga 11 November 2017. Untuk informasi selanjutnya, kamu bisa mengunjungi situs resmi Share Scholarship.

Selamat mencoba!

