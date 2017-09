HISTORIPEDIA: Hari Ini AS Dijuluki Negeri Paman Sam, Ternyata Penyebabnya...

NAMA Amerika Serikat (AS) tentu tidak asing lagi bagi warga dunia. Sebagai negara adidaya, kemasyhuran AS telah tersebar seantero jagat. Berisi 50 negara bagian dan kini dipimpin Donald Trump di tampuk kepresidenan, AS juga dikenal sebagai Negeri Paman Sam.

Julukan Negeri Paman Sam melekat pada AS sejak 7 September 1813. Julukan tersebut banyak dihubungkan dengan sosok Samuel Wilson, seorang pemilik perusahaan pengepakan daging dari Troy, New York.

Pada Perang 1812 antara Inggris dengan AS, Wilson menyuplai daging untuk tentara AS yang dikemas dalam tong yang diberi label ‘US’, singkatan dari United States atau Amerika Serikat. Namun, para tentara justru mengartikan ‘US’ sebagai ‘Uncle Sam’ yang berarti Paman Sam, yang merupakan kependekan nama Samuel.

History, Kamis (7/9/2017), nama tersebut mulai dikenal luas setelah diwartakan oleh surat kabar lokal dan pada akhirnya diterima sebagai julukan bagi Pemerintah Federal AS.

Pada perkembangannya, Paman Sam mulai dipersonifikasikan dalam bentuk gambar. Di akhir 1860 dan 1870-an, kartunis politik Thomas Nast memopulerkan gambar tokoh Paman Sam. Imej yang digambarkan Nast terus berkembang hingga akhirnya tokoh tersebut memiliki janggut putih dan baju dengan bintang dan garis seperti bendera AS yang banyak dikenal saat ini.

Meski Nast merupakan orang yang memopulerkan sosok Paman Sam dalam bentuk gambar, mungkin citra Paman Sam yang paling dikenal adalah gambar yang diciptakan oleh James Montgomery Flagg. Dalam imej buatan Flagg, Paman Sam yang digambarkan mengenakan topi tinggi dan jaket biru, menunjuk jarinya ke arah orang yang melihatnya. Pada Perang Dunia I, gambar ini digunakan dalam poster perekrutan prajurit dengan tambahan kalimat “Saya Menginginkan Anda untuk Bergabung dengan Angkatan Darat AS”.

Gambar yang sangat populer itu pertama kali digunakan di sampul majalah Leslie's Weekly pada Juli 1916 dengan judul "Apa yang Anda Lakukan untuk Kesiapsiagaan?" Poster tersebut didistribusikan secara luas dan kemudian telah digunakan kembali berkali-kali dengan teks yang berbeda.

Pada September 1961, Kongres AS mengakui Samuel Wilson sebagai “sumber simbol nasional AS, Paman Sam.” Saat itu, Wilson telah meninggal dunia pada 1854 di usia 88 tahun. Dia dimakamkan di samping istrinya, Betsey Mann, di Pemakaman Oakwood di Troy, New York.

