Kasus Penipuan Jamaah, Polisi Masih Fokus Telusuri Aset Bos First Travel

JAKARTA - Polisi masih terus fokus menelusuri seluruh aset bos dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), yang menipu puluhan ribu Jamaah.

"First Travel perkembangannya sampai saat ini kami terus mencari aset-asetnya," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2017).

Dalam penelusurannya, Martinus juga meminta kepada masyarakat untuk memberitahukan kepada polisi jika mengetahui keberadaan aset yang terlibat dalam kejahatan First Travel.

Tujuannya, kata Martinus agar penyidik bisa menambah barang bukti yang akan diserahkan ke pihak Kejaksaan dalam menjerat bos First Travel dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) First Travel.

"Sehingga nanti Hakim akan menentukan bagaimana barang sitaan ini dikelola, apakah dikembalikan dibagi atau seperti apa akan menyerahkan kepada proses peradilan sebelumnya kami ke jaksa penuntut umum fokus ke TPPU dan menelusuri aset-asetnya," papar Martinus.

Sejauh ini polisi telah menyita beberapa aset terkait First Travel, diantaranya adalah,

Satu unit rumah di Jalan Venesia Selatan No. 99 Sentul City Rt 001/005, Sumur Batu, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Satu unit rumah atau kantor First Travel di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggi, Depok, Jawa Barat.

Satu unit rumah di Cluster Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 550 , Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Satu unit rumah di Jalan RTM, Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Kemudian untuk delapan Perusahaan antara lain, adalah:

PT. Interculture Tourindo.

PT. Yamin Duta Makmur.

PT. Hijrah Bersama Taqwa.

PT. Bintang Balindo Semesta.

PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima.

PT. Anugerah Karya Teknologi.

PT. Anniesa Hasibuan Fashion

Yayasan First.

Tak hanya itu, aparat juga telah menyita lima mobil, lalu memblokir 13 rekening dengan rincian tiga rekening atas nama tersangka Andika, dua atas nama tersangka Anniesa, satu atas nama Kiki Hasibuan. Lalu, tiga rekening atas nama PT Anniesa Hasibuan dan empat rekening atas nama PT First Anugerah Travel.

