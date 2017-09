Ingat! Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas saat Demo Peduli Rohingya di Kedubes Myanmar

JAKARTA - Kedubes Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat akan didemo ribuan ormas terkait kasus krisis di Rohingya. Untuk mengurai kemacetan di sekitar lokasi, polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas.



"Pengaturan lalu lintas ini kami lakukan agar masyarakat lainnya tetap bisa beraktifitas saat aksi unjuk rasa tersebut berlangsung," ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto saat dikonfirmasi, Rabu (6/9/2017).



Menurutnya, setidaknya massa yang berdemo itu berjumlah 5.000 orang Massa akan mulai berdatangan pada Rabu (6/9/2017) siang ini. Rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan itu sebagai berikut.

(Baca juga: 10 Ribu Orang Demo Solidaritas Rohingya, Ini Lokasi Titik Kumpulnya!)



1. Arus lalu lintas dari Jalan Thamrin/ Bundaran HI yang akan mengarah Jalan Sutan Syahrir diluruskan ke Jalan Sudirman atau ke Jalan Imam Bonjol - Menteng - Jalan Diponegoro dan seterusnya.



2. Arus lalu lintas dari Jalan Imam Bonjol yang akan mengarah ke Agus Salim/ Kedubes Myanmar diluruskan ke Bundaran HI atau dibelokan ke kiri ke Jalan Sudirman - Semanggi dan seterusnya.



3. Arus lalu lintas dari Jalan Yusuf Adiwinata yang akan mengarah ke Jalan Agus Salim dialihkan ke Jalan Hos Cokroaminoto - Rasuna Said atau ke Jalan Dipinegoro dan seterusnya.



4. Arus dari Jalan Irian yang akan mengarah ke Jalan Agus Salim dialihkan ke Japan Gereja Theresia dan seterusnya.

(qlh)